Juegos para hoy en la MLB: 8 de septiembre de 2025 (+video)

Una nueva semana de pelota inicia este lunes, 8 de septiembre, en el mejor beisbol del mundo y por lo tanto, es importante que estés enterado de los enfrentamientos que se llevarán a cabo en esta jornada.

La novedad en este día, es que los choques iniciarán a partir de las 6:40pm y serán 11 lo cruces que se darán, motivado a que ocho organizaciones tienen el día libre.

Juegos para hoy en la MLB:

- Reales de Kansas City vs Guardianes de Cleveland 6:40pm

- Nacionales de Washington vs Marlins de Miami 6:40pm

- Mets de Nueva York vs Phillies de Philadelphia 6:45pm

- Cachorros de Chicago vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Rangers de Texas 8:05pm

- Mellizos de Minnesota vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Rojos de Cincinnati vs Padres de San Diego 9:40pm

- Cardenales de San Luis vs Marineros de Seattle 9:40pm

- Cascabeles de Arizona vs Gigantes de San Francisco 9:45pm

- Medias Rojas de Boston vs Atléticos de Oakland 10:05pm

- Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.