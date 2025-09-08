Resultados MLB: 7 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la presente temporada de las Grandes Ligas culminó este domingo, 7 de septiembre y hoy más que nunca, debes estar al tanto de cada uno de los recientes resultados.

Está fue una jornada que concluyó bastante temprano y donde dos de los más grandes jonroneros de la zafra, Shohei Ohtani y Eugenio Suárez, conectaron par de cuadrangulares cada uno.

Resultados MLB:

- Marineros de Seattle 18-2 Bravos de Atlanta

- Guardianes de Cleveland 2-1 Rays de Tampa Bay

- Azulejos de Toronto 3-4 Yankees de Nueva York

- Cerveceros de Milwaukee 10-2 Piratas de Pittsburgh

- Dodgers de Los Angeles 5-2 Orioles de Baltimore

- Phillies de Philadelphia 4-5 Marlins de Miami

- Medias Blancas de Chicago 6-4 Tigres de Detroit

- Mets de Nueva York 2-3 Rojos de Cincinnati

- Mellizos de Minnesota 5-1 Reales de Kansas City

- Gigantes de San Francisco 3-4 Cardenales de San Luis

- Nacionales de Washington 6-3 Cachorros de Chicago

- Astros de Houston 2-4 Rangers de Texas

- Padres de San Diego 8-1 Rockies de Colorado

- Atléticos de Oakland 3-4 Angelinos de Anaheim

- Medias Rojas de Boston 7-4 Cascabeles de Arizona.