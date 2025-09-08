MLB

Resultados MLB: 7 de septiembre de 2025 (+video)

Por Meridiano

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 11:52 pm

Fue una jornada de múltiples jonrones, para un par de sluggers 

Una nueva semana de la presente temporada de las Grandes Ligas culminó este domingo, 7 de septiembre y hoy más que nunca, debes estar al tanto de cada uno de los recientes resultados.

Está fue una jornada que concluyó bastante temprano y donde dos de los más grandes jonroneros de la zafra, Shohei Ohtani y Eugenio Suárez, conectaron par de cuadrangulares cada uno.

Resultados MLB:

- Marineros de Seattle 18-2 Bravos de Atlanta 

- Guardianes de Cleveland 2-1 Rays de Tampa Bay

- Azulejos de Toronto 3-4 Yankees de Nueva York

- Cerveceros de Milwaukee 10-2 Piratas de Pittsburgh 

- Dodgers de Los Angeles 5-2 Orioles de Baltimore

- Phillies de Philadelphia 4-5 Marlins de Miami

- Medias Blancas de Chicago 6-4 Tigres de Detroit 

- Mets de Nueva York 2-3 Rojos de Cincinnati 

- Mellizos de Minnesota 5-1 Reales de Kansas City 

- Gigantes de San Francisco 3-4 Cardenales de San Luis 

- Nacionales de Washington 6-3 Cachorros de Chicago 

- Astros de Houston 2-4 Rangers de Texas 

- Padres de San Diego 8-1 Rockies de Colorado 

- Atléticos de Oakland 3-4 Angelinos de Anaheim

- Medias Rojas de Boston 7-4 Cascabeles de Arizona.

Domingo 07 de Septiembre de 2025
