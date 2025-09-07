Julio Rodríguez es apenas el segundo jugador en la historia con este impresionante dato (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde que debutó en las Grandes Ligas en 2022 se sabía que Julio Rodríguez sería una gran estrella y con apenas 24 años, está logrando hazañas increíbles, uniéndose este domingo a varios grupos selectos con una nueva base estafada.

Durante esta jornada, la novena de los Marineros de Seattle le propinó una paliza 18-2 a los Bravos de Atlanta y en ese encuentro, el jardinero lució a plenitud su ofensiva y velocidad.

Rodríguez finalizó la tarde de 4-2, con tres rayitas impulsadas, dos anotadas y una base robada; para llegar a 25 estafadas en el 2025 e implantar varias marcas importantes.

El récord que estableció Julio Rodríguez con su base robada número 25:

Lo primero a destacar, es que el jardinero se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en sumar tres zafras con 25 o más bambinazos y 25 o más almohadillas conquistadas de forma ilegal antes de cumplir los 25 años, junto a Darryl Strawberry, según Sarah Langs.

Los números de por vida de Julio Rodríguez lo ponen entre grandes leyendas:

Por si fuera poco, el dominicano es solamente el tercer hombre en llegar a 110 o más jonrones y la misma cifra de estafadas (110) en su trayectoria con 24 años o menos, uniéndose a nada más y nada menos que a Alex Rodríguez y Mike Trout.

Asimismo, Julio se une a José Ramírez como los únicos tres peloteros con esa cantidad de cuadrangulares (110) y de bases robadas (110) en todas Las Mayores desde el 2022.