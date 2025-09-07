¡No anda en juego! Eugenio Suárez cierra la semana con par de cuadrangulares y mantiene la vista en los 50 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez anda suelto y volvió a enracharase este fin de semana, cerrando con par de cuadrangulares en la jornada de hoy, para seguir encaminado a convertirse en el primer pelotero venezolano con 50 vuelacercas en uns temporada de las Grandes Ligas.

Ni Miguel Cabrera, ni Andrés Galarraga, ni Salvador Pérez, ni Carlos González ostentan el récord de más bambinazos en un año entre criollos, marca que está en manos justamente de "Bolibomba" con 49 (2019), sin embargo, su meta es alcanzar los 50 en este 2025.

El 44 de Geno:

Los Marineros de Seattle le propinaron una paliza 18-2 a los Bravos de Atlanta y en este festival de batazos, el slugger criollo no quiso quedarse atrás, sacando su primera pelota de la tarde en el sexto episodio.

Suárez estaba en cuenta de 1-1, cuando aprovechó un envío afuera de Dylan Dodd, para mandarla al bullpen de Seattle por el jardín izquierdo, mismo lugar por donde la sacó ayer, colocando el choque 11-1 parcialmente.

El 45 de Geno:

Mientras que el segundo apareció en el último inning ante el infielder Víctor Brujan, a quien pusieron a lanzar por el diferencial del score. Suárez simplemente se "sentó" el lentos envío, para sacar a relucir nuevamente su poder por la misma zona, trayendo con la grúa a un compañero que corría en la inicial.

De está manera, el slugger venezolano conectó su tercer bambinazo en los últimos dos choques y llegó a 45 en toda la temporada, para mantener vivas sus opciones de llegar a 50 y mantenerse entre los mejores jonroneros de Las Mayores.