MLB: Lanzador de Detroit está cerca de hacer historia al estilo de Pedro Martínez

En las Grandes Ligas, los números no suelen mentir y las temporadas históricas son cada vez más difíciles de alcanzar en esta era. A pesar de esto, hay un caso que está dando mucho de qué hablar en la edición 2025, cuando se nombra al lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal.

El zurdo de 28 años es uno de los abridores más dominantes de la Major League Baseball en los últimos años. Además, es el actual ganador del Premio Cy Young en 2024, hazaña que tiene toda la intención de repetir este año y defender su estatus como el mejor de la Liga Americana.

En la actualidad, registra un récord de 12 ganados y 4 perdidos, 27 juegos lanzados, 173.0 innings de labor, 42 carreras permitidas, 27 boletos, 216 ponches, War de 6.3 y efectividad en 2.18.

Tarik Sbubal cerca de una nueva hazaña en MLB

Sus estadísticas no solo impresionan, sino que lo colocan en una categoría en la que, desde el año 2000, únicamente había estado un miembro del Salón de la Fama: El dominicano Pedro Martínez.

Martínez dominó a placer con los Medias Rojas en la temporada 2000, registrando una efectividad de 1.74 y marcando un estándar que parecía inalcanzable en el béisbol moderno. Esta es una de las tantas razones por las que es considerado por muchos como uno de los mejores lanzadores en la historia del deporte.

Por su parte, la principal figura en el pitcheo por Detroit responde con una combinación de potencia y precisión que lo ubica en un lugar reservado solo para leyendas. Su efectividad proyectada de 2.10 o menos, más de 11 ponches por cada nueve entradas y un WHIP por debajo de 0.90 lo ponen en libros que se ven muy poco.

Gracias a una recta que supera las 96 millas por hora y un repertorio secundario en constante evolución con múltiples lanzamientos, el zurdo neutraliza tanto a bateadores derechos como zurdos.

Finalmente, Tarik Skubal tiene todo en sus manos para mantener este nivel y cerrar la temporada por todo lo alto, con la finalidad de no solo ser un claro favorito al Premio Cy Young, sino también ubicar su nombre desde ya en conversaciones históricas sobre las mejores temporadas de un lanzador en el mejor béisbol del mundo.