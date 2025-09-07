Juegos para este domingo en la MLB: 7 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una jornada bastante entretenida, la acción de las Grandes Ligas continúa en este domingo, 7 de septiembre y a continuación te mostraremos todos los enfrentamientos pautados este cierre semana.

Esta fecha terminará bastante temprano, incluso más de lo habitual un domingo, debido a que el último duelo está pautado, para iniciar a las 4:10pm. El venezolano Luis García se subirá al montículo por segunda ocasión en la campaña, en busca de un nuevo lauro.

Juegos para hoy:

- Marineros de Seattle vs Bravos de Atlanta 12:05pm

- Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay 12:10pm

- Dodgers de Los Angeles vs Orioles de Baltimore 1:35pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Piratas de Pittsburgh 1:35pm

- Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York 1:35pm

- Medias Blancas de Chicago vs Tigres de Detroit 1:40pm

- Mets de Nueva York vs Rojos de Cincinnati 1:40pm

- Phillies de Philadelphia vs Marlins de Miami 1:40pm

- Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City 2:10pm

- Gigantes de San Francisco vs Cardenales de San Luis 2:15pm

- Nacionales de Washington vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Astros de Houston (Luis García) vs Rangers de Texas (Patrick Corbin) 2:35pm

- Padres de San Diego vs Rockies de Colorado 3:10pm

- Atléticos de Oakland vs Angelinos de Anaheim 4:07pm

- Medias Rojas de Boston vs Cascabeles de Arizona 4:10pm.