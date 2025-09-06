MLB: Shohei Ohtani sigue aumentando sus números en esta hazaña ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, sigue escribiendo páginas históricas dentro de la Major League Baseball. Al ser el único activo que puede lanzar y batear al más alto nivel, cada una de sus actuaciones es espectáculo que queda en el recuerdo de todos sus fanáticos.

El pelotero de 31 años, antes de la jornada de este sábado 6 de septiembre, ya alcanzó los 46 cuadrangulares en este 2025, estableciendo un nuevo récord en la MLB para un jugador que también lanzó al menos tres encuentros en la misma campaña.

Tomando en cuenta esto, superó registros previos que él mismo había impuesto. En 2021 conectó igualmente 46 vuelacercas, mientras que en 2023 disparó 44 y en 2022 finalizó con 34, respectivamente.

Shohei Ohtani y un nuevo récord

Todo esto comenzó en 2018, año de su debut, en el que terminó con 22 jonrones. Luego, en el 2021, superó la marca que estaba en poder de Babe Ruth, quien conectó 29 vuelacercas en el 1919. Desde entonces, el japonés se ha encargado de subir más el nivel de su propio récord.

Por esta razón, cada presentación que tenga en el plato o desde el montículo se convierte en un espectáculo global seguido por millones de fanáticos. Su capacidad de rendir en ambos roles ha sido uno de los temas más importantes en la Gran Carpa en los últimos años.

Sin duda alguna, Shohei Ohtani tiene todo en sus manos para terminar con una nueva temporada para la historia y, al mismo tiempo, aumentar sus cifras en este departamento en el que es amo dentro del mejor béisbol del mundo.