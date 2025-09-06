Rafael Devers está en su "salsa" en los últimos 30 desafíos y lidera a la MLB en este renglón (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda alguna, Rafael Devers tomó un segundo aire en su carrera, en una organización donde se siente más querido, como la de Gigantes de San Francisco y aunque al principio le costó un poco adaptarse, en los últimos 30 desafíos está indetenible.

"Carita" ha tenido que lidiar con múltiples críticas, sin embargo, lo que está claro es que no ha parado de trabajar en silencio y su juego está hablando por si solo, motivado a que está jugando cómodo en la inicial, posición que se negaba a cubrir en Boston y atraviesa uno de sus mejores años a nivel ofensivo.

Rafael Devers conecta su cuadrangular 31 de la campaña:

En la jornada de este viernes, la novena de la bahía doblegó cómodamente a los Cardenales de San Luis con pizarra de 8-2 y justamente el dominicano fue quien aperturó el score con su poder.

Luego de un strike en su cuenta, el abridor local le vino con una curva a Devers, quien simplemente se sentó a esperarla, para conectar un kilométrico cuadrangular solitario por el centro del Busch Stadium, adelantando (1-0) a los Gigantes en el mismo primer capítulo con su bambinazo 31 del año.

Rafael Devers y sus números en los últimos 30 juegos:

AVG: .303

OBP: .406

SLG: .661

OPS: 1.067

HR: 12

CI: 25

CA: 25.

Esto ratifica el impresionante momento con el madero de "Carita", quien iguala el liderato de vuelacercas en ese periodo con sus conexiones de cuatro esquinas.