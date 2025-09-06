José Ramírez muy cerca de igualar a un Salón de la Fama con hito legendario

Suscríbete a nuestros canales

Además de brillar con el madero, el pasado viernes, José Ramírez demostró nuevamente por qué se ha vuelto un referente de Guardianes de Cleveland a lo largo de sus 13 años defendiendo la camiseta.

El antesalista dominicano fue crucial en la victoria 7-1 de los suyos ante Rays de Tampa Bay, yéndose de 5-3 con doble, par de carreras impulsadas y una rayita anotada.

Un verdadero líder

Sin embargo, su aporte ofensivo no hace justicia a lo que ha conseguido Ramírez este año a nivel colectivo. Incluso, sus cifras no permiten explicar esto en su totalidad, pero retratan de buena forma su valor en la alineación.

En lo que va de temporada para la divisa de Ohio, el tercera base no solo es el jugador con más compromisos disputados (136), sino que comanda los siguientes departamentos: carreras anotadas (87), impulsadas (73), jonrones (27), dobles (26), triples (2), bases por bolas (55) y bases robadas (36).

Lo más curioso de estos datos es que, de mantenerse como líder en el apartado de cuadrangulares, rayitas empujadas, anotaciones, dobles y bases robadas cuando culmine la temporada regular, sería la tercera ocasión en su carrera que lidera anualmente estos renglones estadísticos.

De tal modo, si Ramírez lo consigue, estaría igualando al Salón de la Fama, Hank Aaron y al jardinero estadounidense Babe Herman, como los únicos jugadores en la historia que consiguen este hito.