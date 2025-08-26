El karma de Guardianes de Cleveland con Junior Caminero (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

El lunes pasado, Rays de Tampa Bay vapuleó 9-0 a Guardianes de Cleveland en su visita al Progressive Field, apoyados principalmente en el poderío ofensivo de Junior Caminero.

Pero algo poco apreciado es que, para el dominicano, que en tiempo récord se ha convertido en una estrella de las Grandes Ligas, esta reciente actuación fue una pequeña revancha personal.

Un antecedente fijado

Desde que la organización que hace vida en Ohio cambió al tercera base dominicano en 2021, tras solo dos años de haber firmado contrato en Ligas Menores, su vida empezó a cambiar rápidamente.

El pitcher Tobias Myers llegó a Guardianes en lugar de Caminero, pero esta divisa posteriormente confirmaría que no fue la más acertada decisión. No en vano, para 2022 ya el serpentinero había sido liberado y recalaría en el roster de Gigantes de San Francisco (para ese entonces).

Por su parte, el oriundo de Santo Domingo debutaría como grandeliga en 2023 y desde allí logró mayor reconocimiento dentro del plantel en el que hoy día es una estrella.

¿Venganza o karma?

Posteriormente, Junior tendría la oportunidad de redimirse y así lo demostró el pasado lunes. El infielder se fue de 5-4 con par de jonrones, un doble, 4 carreras anotadas y 3 impulsadas ante el conjunto de Cleveland, en su estadio.

Cabe destacar que, este fue su quinto juego ante su ex-organización, pero no había logrado hacer tanto daño al pitcheo de Guardianes en sus 4 presentaciones previas, aunque el 14 de septiembre de 2024 se fue de 4-3 con tres dobles y una rayita remolcada.

De hecho, mantiene promedio de .364 de por vida ante esta divisa, con 8 hits, 2 cuadrangulares, 4 impulsadas y 4 anotadas.