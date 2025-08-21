Tampa no ha conversado con Caminero para ofrecer un contrato a largo plazo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rays de Tampa Bay no han tenido conversaciones con Junior Caminero para un contrato a largo plazo, así lo dio a conocer el mismo jugador durante una entrevista con ESPN. “Yo estoy aquí jugando pelota, como siempre lo he soñado”.

Caminero, quien cumplió 22 años en medio de la temporada, tiene el perfil del tipo de jugadores que los equipos quisieran amarrar temprano en un contrato a largo plazo para controlar el valor que puede alcanzar antes de ser elegible a la agencia libre.

Contrato a largo plazo

“No se me han acercado”, expresó Caminero cuando fue consultado por Enrique Rojas, en el Steinbrenner Field de Tampa, la casa provisional de los Rays en el 2025.

“Estoy jugando pelota y dando lo mejor de mí, si se van a acercar, que hablen con mi abogado y todo eso, que me dejen jugar pelota”, dijo. Asimismo, aseguró no encontrarse “ansioso” ante la posibilidad de un contrato multianual. “No se me han acercado [para hablar] de extensión ni nada de eso”, dijo.

“El tiempo de Dios es perfecto, yo solo lo dejo en mano de Dios, yo no estoy necesitado, estoy aquí jugando pelota, dando lo mejor de mí como un niño soñador, el tiempo de hoy es perfecto, eso viene pronto”, apuntó.