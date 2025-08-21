Junior Caminero, en camino a convertirse en el más joven con 40 jonrones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El joven antesalista dominicano de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, tiene entre ceja y ceja llegar a los 40 jonrones esta temporada, de esta manera romper un par de récords para un jugador en su primera campaña completa en Grandes Ligas.

Caminero está en camino a convertirse en el pelotero dominicano más joven de todos los tiempos y el segundo en general de los Rays con dicha cifra de 40 cuadrangulares en una temporada.

¿Cuarenta jonrones?

Durante una entrevista con ESPN, el tercera base se mostró orgulloso de su campaña y aseguró que ha calculado la cantidad de jonrones mensuales. “En el primer año, uno viene, más que todo, a aprender y todo eso, diciéndole a los veteranos, dame pistas”, expresó.

Con su próximo jonrón, Junior Caminero empatará al también quisqueyano Alex Rodríguez (36 en 1996) en la mayor cantidad para un jugador de 21 años o menos en la Liga Americana. El récord pertenece a Albert Pujols con 37 en el 2001. “He calculado que por mes he dado seis, entonces puedo llegar a 40 y de verdad que, solamente me queda tener salud, pedirle a Dios que me dé salud”.

El antesalista bateó siete cuadrangulares en la última gira de los Rays por la costa oeste. Es la mayor cantidad de jonrones para un jugador de Tampa Bay en una gira en la historia de la franquicia. Con casi seis semanas más por jugar en la temporada regular, Junior Caminero tendrá una gran oportunidad de unirse a su compatriota Carlos Peña (46 en 2007) como los únicos jugadores del conjunto de Florida en batear 40 jonrones en una campaña.

“Sinceramente, no lo esperaba. Cuando pegué 31 en mi primer año en ligas menores, lo encontré demasiado. Pero ahora, gracias a Dios, tengo 35 en Grandes Ligas”, dijo.

En sentido general, solamente siete jugadores de 21 o menos años lograron despachar 35 o más jonrones en las ligas mayores: Eddie Matthews, Frank Robinson, A-Rod, Pujols, Cody Bellinger, Ronald Acuña Jr. y Caminero.