¡Increíble! LeBron James a punto de poner fin a esta importante marca histórica

El tiempo, ese rival al que LeBron James ha logrado eludir con una maestría sin precedentes, parece finalmente estar reclamando su espacio. Tras cumplir 41 años el pasado 30 de diciembre, el legendario alero de Ohio se encuentra en una encrucijada estadística y física que podría marcar un hito negativo en su histórica carrera: por primera vez en casi 23 años, "The King" está a un paso de quedar fuera de la carrera por los galardones individuales de la temporada.

El muro de los 65 partidos: Una regla implacable

Desde la implementación del nuevo convenio colectivo en 2023, la NBA estableció un requisito estricto para proteger la integridad de la competición y combatir el "load management": cualquier jugador que aspire a premios individuales (MVP, All-NBA Teams, Jugador Defensivo del Año, etc.) debe haber disputado al menos 65 de los 82 partidos de la temporada regular.

Tras confirmarse su ausencia en el duelo del pasado miércoles ante los San Antonio Spurs, LeBron James alcanzó oficialmente el límite de 17 partidos ausente. Con el calendario de los LA Lakers aún en marcha, el margen de error del "23" ha desaparecido por completo: una sola ausencia más y será automáticamente inelegible para cualquier distinción de fin de año.

La factura física de una longevidad histórica

Si bien el talento de James sigue siendo incuestionable —manteniendo promedios que desafían la lógica para un jugador de su edad—, la realidad biológica ha sido el factor determinante en esta temporada. Los problemas físicos han sido recurrentes, marginándolo del parquet en momentos clave y obligando al cuerpo técnico de los Lakers a priorizar su salud a largo plazo sobre las estadísticas individuales.

Esta situación contrasta drásticamente con la trayectoria del jugador que debutó aquel 29 de octubre de 2003 con los Cleveland Cavaliers. Durante más de dos décadas, James no solo fue la cara de la liga, sino también un ejemplo de disponibilidad constante. Perder la elegibilidad para los premios de la NBA supondría el fin de una racha de vigencia absoluta que ha durado casi un cuarto de siglo.

Una crisis de estrellas: El efecto dominó en la liga

LeBron James no es el único gigante que camina por la "fina línea" de la nueva normativa. La temporada actual está siendo particularmente dura con las principales figuras de la competición, lo que plantea un escenario inédito para las votaciones de final de temporada:

Nikola Jokic: El MVP de 2024 se encuentra prácticamente sin opciones matemáticas de alcanzar la cuota necesaria.

Giannis Antetokounmpo & Victor Wembanyama: Ambos jugadores superan ya la decena de ausencias antes de alcanzar el ecuador del torneo.

Luka Doncic: El astro de los Mavericks también ha acumulado bajas significativas que comprometen su presencia en los Quintetos Ideales.

Esta tendencia sugiere que los premios de este año podrían no reflejar necesariamente a los mejores jugadores por talento puro, sino a aquellos que han logrado mantenerse sanos bajo el rigor del calendario actual.