Sandy Alcántara consigue una nueva victoria tras dominar a San Luis (+Detalles)

El lanzador dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, logró este miércoles su sexta victoria de la temporada, luego de imponerse a los Cardenales de San Luis. Encuentro que se disputó en el LoanDepot Park de Florida ante 9,304 aficionados.

Esta sería su primera victoria del mes. Tiene registro de dos derrotas y una salida sin decisión.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió cinco imparables, dos carreras (una limpia), otorgó un boleto y ponchó a nueve. Durante su actuación, Alcántara realizó 114 pitcheos, 82 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

El diestro utilizó su recta en 28 oportunidades, 26 veces el cambio de velocidad, 24 veces el sinker, 22 curvas y 14 slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 83 y las 100 millas por hora.

El derecho recibió la primera carrera del encuentro en la parte alta de la quinta entrada; y la segunda en la alta de la sexta: cuadrangular de Wilson Contreras.

Los números de Alcántara

En 25 aperturas, Sandy Alcántara tiene registro de seis victorias y 11 derrotas con 6.04 de efectividad, ha permitido 136 hits, 90 carreras limpias, 16 cuadrangulares, otorgado 49 boletos y ponchado a 106 rivales.

Su anterior salida, ante los Medias Rojas de Boston, el ganador del premio Cy Young trabajó por espacio de seis episodios, permitió dos hits, una carrera, otorgó un boleto y ponchó a siete; terminó sin decisión.