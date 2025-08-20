Lourdes Gurriel empata el juego con bambinazo y Arizona le gana a Cleveland (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Cascabeles de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., despachó este miércoles su décimo séptimo cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Guardianes de Cleveland. Compromiso que se llevó a cabo en el Chase Field, casa del conjunto desértico, ante 16.848 aficionados.

El jugador cubano terminó el encuentro con dos imparables en cuatro turnos, dos impulsadas, una anotada y dos ponches. Gurriel se encuentra a solo siete imparables de los 900 y 18 impulsadas de las 500.

El batazo

Corría la parte baja de la novena entrada, cuando el patrullero antillano llegó al plato para tomar su cuarto turno del cotejo ante los lanzamientos del derecho Cade Smith. Para ese momento del juego, el marcador se encontraba dos (2) carreras por una (1).

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala sin buenas, Smith tiró una recta de unas 96 millas por hora en la zona interna del homeplate, lanzamiento que Gurriel Jr no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Lourdes Gurriel Jr. tuvo una velocidad de salida de 105.1 millas por hora y recorrió 424 pies de distancia.

Los números de Lourdes Gurriel Jr

Lourdes Gurriel Jr. se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, tercera con el conjunto de Arizona. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .275, con 893 hits, 127 jonrones y 482 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .249/.298/.418 (Avg/Obp/Slg); en 462 apariciones al bate, el jugador antillano ha conectado 115 imparables, 17 cuadrangulares, anotado 45 e impulsado 71. Ha recibido 29 boletos y se ha ponchado en 71 ocasiones.