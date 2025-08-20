Astros ponen fin a la racha de entradas sin anotar con batazo de Mauricio Dubón (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston por fin rompieron la racha de 31 episodios sin anotar carreras. Su última anotación fue el pasado 16 de agosto en la victoria ante los Orioles de Baltimore.

El fin de dicha sequía llegó en la tercera entrada en el enfrentamiento de este miércoles ante los Tigres de Detroit. Un batazo de vuelta entera de dos carreras del hondureño, Mauricio Dubón, puso fin al maleficio.

Esta es la primera ocasión en que son blanqueados en tres compromisos consecutivos desde la temporada de 1985.

Buscando respuestas

Tras finalizar el encuentro, el primera base de los Astros de Houston, Christian Walker, dijo estar “buscando respuestas”, según Matt Kawahara del Houston Chronicle.

“Uno puede volverse loco buscando una razón o una sola para culpar. (…) Creo que colectivamente necesitamos mejorar”, añadió. “Ya sea leyendo el juego, la situación y sabiendo cuándo ser agresivos (…) Pero también nos hemos enfrentado a buenos lanzadores”.

El martes, los Astros fueron frustrados por el favorito del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, quien permitió solo tres hits con dos bases por bolas y 10 ponches en siete entradas.

“Creo que estamos pasando por una pequeña racha que los buenos equipos, y todos los equipos, atraviesan”, añadió el mánager Joe Espada. “Este equipo va a batear”.

Houston se mantiene en la cima de la División Oeste de la Liga Americana a pesar de la sequía. Los Marineros de Seattle están 1.5 juegos por detrás tras cuatro derrotas consecutivas.