|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|4
|0
|Entradas
|HOU
|DET
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Peña SS
|1-1
|0
|0
|0
|.312
|C. Correa 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.276
|J. Altuve DH
|2-0
|0
|0
|0
|.280
|C. Walker 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.236
|Y. Diaz C
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|R. Urías 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|M. Dubón LF
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|C. Smith RF
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|C. McCormick CF
|0-0
|0
|0
|0
|.227
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Hunter Brown
|3.0
|0
|4
|4
|53-35
|2.40
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Keith DH
|2-0
|0
|0
|0
|.266
|G. Torres 2B
|2-2
|0
|0
|0
|.263
|K. Carpenter RF
|2-0
|0
|0
|0
|.266
|R. Greene LF
|0-0
|0
|0
|0
|.265
|S. Torkelson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.243
|W. Pérez CF
|1-1
|0
|0
|0
|.269
|Z. McKinstry 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.257
|D. Dingler C
|1-0
|0
|0
|0
|.273
|T. Sweeney SS
|1-1
|0
|0
|0
|.212
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tarik Skubal
|3.2
|0
|1
|4
|57-38
|2.37
|
Houston
|
Detroit
|1
|H
|4
|0
|HR
|0
|1
|TB
|4
|2
|DEB
|3
|
Houston
|
Detroit
|4
|K
|4
|35
|ST
|38
|4
|H
|1
|1
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Astros
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Tigers
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|4
|0
|Entradas
|HOU
|DET
|Sin carreras
