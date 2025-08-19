Play by Play

Play by Play

MIL 4
CHC 6


MIL 1
CHC 0
B: 3
S: 3
O: 3
HOU 0
DET 0
B: 1
S: 0
O: 2
TOR 5
PIT 1
B: 2
S: 2
O: 0
STL 6
MIA 2
B: 0
S: 1
O: 2
NYM 6
WSH 0
B: 0
S: 0
O: 0
SEA 1
PHI 4
B: 0
S: 1
O: 1
BAL 0
BOS 1
B: 2
S: 1
O: 1
CWS 3
ATL 2
B: 3
S: 1
O: 3
Delayed Start
NYY 0
TB 0
TEX 1
KC 1
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 0
MIN 1
B: 2
S: 2
O: 0
Warmup
LAD 0
COL 0
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
CLE 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
SD 0

HOU
69-56 (.552)
0
Alta 4th 2 outs
0

DET
74-53 (.583)
Yainer Diaz

AL BATE

Yainer Diaz (C)
1 - 0
Tarik Skubal

LANZA

Tarik Skubal
3.2 IP, 0 CL, 4 K, 57 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
En juego, no out
Sinker 96 MPH.
Rotación:2.246RPM
1
Bola mala
Sinker 97.4 MPH.
Rotación:2.263RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 - - - - - 0 1 0
0 0 0 - - - - - 0 4 0
Entradas HOU DET
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 1-1 0 0 0 .312
C. Correa 3B 2-0 0 0 0 .276
J. Altuve DH 2-0 0 0 0 .280
C. Walker 1B 2-0 0 0 0 .236
Y. Diaz C 1-0 0 0 0 .251
R. Urías 2B 1-0 0 0 0 .254
M. Dubón LF 1-0 0 0 0 .262
C. Smith RF 1-0 0 0 0 .249
C. McCormick CF 0-0 0 0 0 .227




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Hunter Brown 3.0 0 4 4 53-35 2.40
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith DH 2-0 0 0 0 .266
G. Torres 2B 2-2 0 0 0 .263
K. Carpenter RF 2-0 0 0 0 .266
R. Greene LF 0-0 0 0 0 .265
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .243
W. Pérez CF 1-1 0 0 0 .269
Z. McKinstry 3B 1-0 0 0 0 .257
D. Dingler C 1-0 0 0 0 .273
T. Sweeney SS 1-1 0 0 0 .212




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 3.2 0 1 4 57-38 2.37

Houston
Detroit
1 H 4
0 HR 0
1 TB 4
2 DEB 3

Houston
Detroit
4 K 4
35 ST 38
4 H 1
1 BB 2
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 56 .552 - L2
Mariners 68 58 .540 1.5 L3
Rangers 62 64 .492 7.5 L1
Angels 60 65 .480 9.0 L1
Athletics 56 70 .444 13.5 L1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 74 53 .583 - W1
Guardians 64 60 .516 8.5 W1
Royals 64 61 .512 9.0 W4
Twins 58 66 .468 14.5 W1
White Sox 45 80 .360 28.0 W1
Probabilidad de ganar
54.6 %
4 parte alta
(B:1 S:0 O:2)

Houston 0 - 0 Detroit
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Cloudy, 76 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Carlos Torres
1era base: Charlie Ramos
2da base: Alfonso Márquez
3era base: Lance Barrett
MIL 4
CHC 6


Alta 1st ver en vivo
MIL 1
CHC 0
B: 3
S: 3
O: 3
Alta 4th ver en vivo
HOU 0
DET 0
B: 0
S: 0
O: 2
Baja 5th ver en vivo
TOR 5
PIT 1
B: 2
S: 2
O: 0
Baja 5th ver en vivo
STL 6
MIA 2
B: 0
S: 2
O: 2
Alta 7th ver en vivo
NYM 6
WSH 0
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 5th ver en vivo
SEA 1
PHI 4
B: 0
S: 2
O: 1
Baja 4th ver en vivo
BAL 0
BOS 1
B: 3
S: 1
O: 1
Alta 4th ver en vivo
CWS 3
ATL 2
B: 3
S: 1
O: 3
Delayed Start
NYY 0
TB 0
Baja 3rd ver en vivo
TEX 1
KC 1
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 3rd ver en vivo
ATH 0
MIN 1
B: 2
S: 2
O: 0
Warmup
LAD 0
COL 0
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
CLE 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
SD 0
Houston Astros
69-56 (.552)
0
Alta 4th
2 outs
0
Detroit Tigers
74-53 (.583)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 1-1 0 0 0 .312
C. Correa 3B 2-0 0 0 0 .276
J. Altuve DH 2-0 0 0 0 .280
C. Walker 1B 2-0 0 0 0 .236
Y. Diaz C 1-0 0 0 0 .251
R. Urías 2B 1-0 0 0 0 .254
M. Dubón LF 1-0 0 0 0 .262
C. Smith RF 1-0 0 0 0 .249
C. McCormick CF 0-0 0 0 0 .227




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Hunter Brown 3.0 0 4 4 53-35 2.40
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith DH 2-0 0 0 0 .266
G. Torres 2B 2-2 0 0 0 .263
K. Carpenter RF 2-0 0 0 0 .266
R. Greene LF 0-0 0 0 0 .265
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .243
W. Pérez CF 1-1 0 0 0 .269
Z. McKinstry 3B 1-0 0 0 0 .257
D. Dingler C 1-0 0 0 0 .273
T. Sweeney SS 1-1 0 0 0 .212




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 3.2 0 1 4 57-38 2.37
Probabilidad de ganar
54.6 %
4 parte alta (B:1 S:0 O:2)

Houston 0 - 0 Detroit

Houston
Detroit
1 H 4
0 HR 0
1 TB 4
2 DEB 3

Houston
Detroit
4 K 4
35 ST 38
4 H 1
1 BB 2
Yainer Diaz

AL BATE

Yainer Diaz (C)
1 - 0

LANZA

Tarik Skubal
3.2 IP, 0 CL, 4 K, 57 NP
Tarik Skubal
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
En juego, no out
Sinker 96 MPH.
Rotación:2.246RPM
1
Bola mala
Sinker 97.4 MPH.
Rotación:2.263RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Astros 0 0 0 - - - - - 0 1 0
Tigers 0 0 0 - - - - - 0 4 0
Entradas HOU DET
Sin carreras
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 56 .552 - L2
Mariners 68 58 .540 1.5 L3
Rangers 62 64 .492 7.5 L1
Angels 60 65 .480 9.0 L1
Athletics 56 70 .444 13.5 L1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 74 53 .583 - W1
Guardians 64 60 .516 8.5 W1
Royals 64 61 .512 9.0 W4
Twins 58 66 .468 14.5 W1
White Sox 45 80 .360 28.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Cloudy, 76 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Carlos Torres
1era base: Charlie Ramos
2da base: Alfonso Márquez
3era base: Lance Barrett

Ver más

TEMAS DE HOY:
José Altuve NFL Americup
Martes 19 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)