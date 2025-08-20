MLB

MLB: Juan Soto es el primero en alcanzar increíble marca en 2025

El jugador dominicano sigue demostrando que es uno de los mejores talentos que ha llegado a este deporte en su historia

Por Italo Verde
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 05:26 pm
Foto: MLB
El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, sigue reencontrándose con su mejor versión ofensiva en estos últimos meses de la temporada regular en la Major League Baseball 2025 y sus números así lo respaldan.

El hombre de los 765 millones de dólares se convirtió en el primer jugador en alcanzar la marca de 30 cuadrangulares y 20 bases robadas en esta campaña, un logro que refleja no solo su poder ofensivo, sino también su velocidad y versatilidad dentro del terreno de juego.

El pelotero de 26 años, que es conocido por su disciplina en el plato y su capacidad de conectar batazos de poder en momentos clave y ante cualquier lanzador, reafirma su estatus como uno de los mejores bateadores de este deporte desde su debut.

Juan Soto y una hazaña en MLB

Su presencia en el terreno con una organización como los Mets tiene un impacto que se extiende más allá de las estadísticas. Cada vez que está en acción, inspira a una nueva generación de fanáticos y jóvenes talentos que desean llegar al máximo nivel.

En lo que va de la campaña 2025, registra 122 juegos disputados, en los que ha podido 434 turnos al bate, seguido de 87 carreras anotadas, 109 imparables, 16 dobles, 71 remolcadas, 96 boletos, OPS en .881 y promedio ofensivo de .251.

Más allá de estas estadísticas, no cabe duda de que a Juan Soto le queda un poco más de un mes de temporada regular para construir nuevas hazañas en su primer año con el uniforme de los Mets de Nueva York en el mejor béisbol del mundo.

Miércoles 20 de Agosto de 2025
