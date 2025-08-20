MLB: Eugenio Suárez conecta kilométrico cuadrangular ante Philadelphia

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle son una de las mejores organizaciones en la actual temporada de la Major League Baseball y así sus números los respaldan. Su producción ofensiva y su destacado y estelar pitcheo no solo le permitieron alcanzar un hito sin precedentes, sino que están a solo medio juego del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana y gran parte de este éxito se debe a la presencia del venezolano Eugenio Suárez.

El tercera base venezolano volvió a demostrar su poder con el madero al conectar este miércoles 20 de agosto su cuadrangular número 39 de la campaña 2025, en el enfrentamiento que sigue en curso contra los Philadelphia Phillies.

Con este batazo, Suárez reafirma que está recuperada su mejor versión ofensiva desde su retorno a la franquicia en la fecha límite de cambios desde los Arizona Diamondbacks.

Eugenio Suárez y un nuevo jonrón en 2025

El jonrón llegó en la séptima entrada de este duelo y ante los lanzamientos del experimentado derecho, David Robertson. Dicha conexión salió por todo el jardín izquierdo del Citizens Bank Park a una velocidad de 107.7 mph y una distancia de 382 pies, respectivamente.

El toletero criollo se ha consolidado como uno de los bateadores más confiables de la MLB en los últimos años. Con 39 jonrones en su cuenta en la actual temporada, se mantiene como un referente ofensivo capaz de cambiar el rumbo de un partido en un solo swing. Además, en estas instancias no solo aporta poder, sino también liderazgo dentro del roster activo de Seattle.

Sin duda alguna, con semanas aún por jugarse, la expectativa está en cuánto más podrá sumar Eugenio Suárez y si podrá alcanzar su tope personal en jonrones en el mejor del mundo, y no cabe duda de que esta será una de las mejores zafras para un bateador latino en las últimas décadas.