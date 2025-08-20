MLB: Yankees de Nueva York son el único equipo con estos registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York ha mejorado considerablemente en la última semana dentro de la Major League Baseball. Su producción ofensiva ha regresado a tomar el protagonismo que tanto se esperaba durante el 2025 y el compromiso del pasado martes 19 de agosto es una muestra de su poderío desde la caja de bateo.

El conjunto neoyorquino ha logrado lo que ningún otro equipo había conseguido en la historia moderna del béisbol. En tres ocasiones distintas, los “Bombarderos” firmaron compromisos con una combinación explosiva de poder ofensivo que rompió todos los esquemas estadísticos de este deporte, según OptaSTATS.

El 29 de marzo, el 29 de abril del año en curso y más recientemente un martes por la noche ante los Rays de Tampa Bay, el equipo logró una hazaña nunca antes repetida en la Gran Carpa: cuadrangulares consecutivos en la primera entrada, cuatro o más vuelacercas en al menos dos episodios, cinco o más batazos de vuelta entera al mismo abridor y un total superior a seis jonrones en un solo juego.

Yankees de Nueva York y una nueva historia en MLB

El impacto de esta hazaña va más allá de la simple acumulación de estadísticas. Se trata de una demostración de consistencia y potencia ofensiva que pone a los Yankees en un lugar privilegiado dentro de los registros de la MLB.

Ninguna otra organización había podido concentrar tal frecuencia de episodios históricos en una sola campaña, menos aún en apenas su primer mes de competencia; esto tiene que ser un aspecto que los ayude a cerrar de la mejor manera posible esta ronda regular.

Finalmente, el dominio con el madero por parte de los Yankees de Nueva York también plantea preguntas sobre cómo los rivales podrán ajustar su pitcheo para enfrentar a una alineación que, en cualquier entrada, puede cambiar el rumbo de un encuentro y más en esta parte de la campaña en la que cada organización está en la búsqueda de clasificar a la postemporada.