Resultados MLB: 19 de agosto de 2025 (+video)

NOTAS RELACIONADAS
Durante este martes, 19 de agosto, se disputó una extraordinaria jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con 19 desafíos y por lo tanto, es importante divisar cuáles fueron los resultados en cada una de las plazas.
Algunos duelos quedaron más abiertos que otros y la característica principal fue la alta producción ofensiva. La mayoría de los equipos que fueron home club hicieron respetar la casa.
Resultados MLB:
- Cerveceros de Milwaukee 4-6 Cachorros de Chicago (primer juego)
- Cerveceros de Milwaukee 1-4 Cachorros de Chicago (segundo juego)
- Astros de Houston 0-1 Tigres de Detroit
- Azulejos de Toronto 7-3 Piratas de Pittsburgh
- Cardenales de San Luis 7-4 Marlins de Miami
- Marineros de Seattle 4-6 Phillies de Philadelphia
- Mets de Nueva York 8-1 Nacionales de Washington
- Orioles de Baltimore 4-3 Medias Rojas de Boston
- Medias Blancas de Chicago 10-11 Bravos de Atlanta
- Yankees de Nueva York 13-3 Rays de Tampa Bay
- Rangers de Texas 2-5 Reales de Kansas City
- Atléticos de Oakland 6-3 Mellizos de Minnesota
- Dodgers de Los Angeles 11-4 Rockies de Colorado
- Rojos de Cincinnati 6-4 Angelinos de Anaheim
- Guardianes de Cleveland 5-6 Cascabeles de Arizona
- Gigantes de San Francisco 1-5 Padres de San Diego.