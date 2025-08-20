Resultados MLB: 19 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 19 de agosto, se disputó una extraordinaria jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con 19 desafíos y por lo tanto, es importante divisar cuáles fueron los resultados en cada una de las plazas.

Algunos duelos quedaron más abiertos que otros y la característica principal fue la alta producción ofensiva. La mayoría de los equipos que fueron home club hicieron respetar la casa.

Resultados MLB:

- Cerveceros de Milwaukee 4-6 Cachorros de Chicago (primer juego)

- Cerveceros de Milwaukee 1-4 Cachorros de Chicago (segundo juego)

- Astros de Houston 0-1 Tigres de Detroit

- Azulejos de Toronto 7-3 Piratas de Pittsburgh

- Cardenales de San Luis 7-4 Marlins de Miami

- Marineros de Seattle 4-6 Phillies de Philadelphia

- Mets de Nueva York 8-1 Nacionales de Washington

- Orioles de Baltimore 4-3 Medias Rojas de Boston

- Medias Blancas de Chicago 10-11 Bravos de Atlanta

- Yankees de Nueva York 13-3 Rays de Tampa Bay

- Rangers de Texas 2-5 Reales de Kansas City

- Atléticos de Oakland 6-3 Mellizos de Minnesota

- Dodgers de Los Angeles 11-4 Rockies de Colorado

- Rojos de Cincinnati 6-4 Angelinos de Anaheim

- Guardianes de Cleveland 5-6 Cascabeles de Arizona

- Gigantes de San Francisco 1-5 Padres de San Diego.