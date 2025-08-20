MLB

Resultados MLB: 19 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 07:14 am

Nuevamente fue una jornada con bastante producción ofensiva y la mayoría de los equipos hizo respetar la casa

Durante este martes, 19 de agosto, se disputó una extraordinaria jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con 19 desafíos y por lo tanto, es importante divisar cuáles fueron los resultados en cada una de las plazas.

Algunos duelos quedaron más abiertos que otros y la característica principal fue la alta producción ofensiva. La mayoría de los equipos que fueron home club hicieron respetar la casa.

 Resultados MLB:

- Cerveceros de Milwaukee 4-6 Cachorros de Chicago (primer juego)

- Cerveceros de Milwaukee 1-4 Cachorros de Chicago (segundo juego)

- Astros de Houston 0-1 Tigres de Detroit 

- Azulejos de Toronto 7-3 Piratas de Pittsburgh 

- Cardenales de San Luis 7-4 Marlins de Miami 

- Marineros de Seattle 4-6 Phillies de Philadelphia 

- Mets de Nueva York 8-1 Nacionales de Washington 

- Orioles de Baltimore 4-3 Medias Rojas de Boston 

- Medias Blancas de Chicago 10-11 Bravos de Atlanta 

- Yankees de Nueva York 13-3 Rays de Tampa Bay 

- Rangers de Texas 2-5 Reales de Kansas City 

- Atléticos de Oakland 6-3 Mellizos de Minnesota 

- Dodgers de Los Angeles 11-4 Rockies de Colorado 

- Rojos de Cincinnati 6-4 Angelinos de Anaheim 

- Guardianes de Cleveland 5-6 Cascabeles de Arizona 

- Gigantes de San Francisco 1-5 Padres de San Diego.

Miércoles 20 de Agosto de 2025
