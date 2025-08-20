Shohei Ohtani supera cifra jonronera de histórico Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles enfrentan durante la jornada de este martes a los Rockies de Colorado en el Coors Field de Denver, donde vapulean a la novena local por una pizarra de siete carreras por cero.

Por supuesto, el toletero japonés Shohei Ohtani no podía dejar de figurar en este compromiso, conectando un sólido cuadrangular para acercarse al liderato en este renglón en la Liga Nacional.

Durante la segunda entrada, con marcador de tres a cero y cuenta de una bola, un strike y dos outs, la figura asiática desaparecería la bola por el jardín derecho para registrar un nuevo bambinazo en solitario.

Cifra histórica en Las Mayores

Se trata del jonrón número 269 de por vida de Shohei Ohtani desde su debut en las Grandes Ligas, superando así a Joe Morgan, jugador que fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en el año 1990.

El exbeisbolista nacido en Bonham, Texas, pasó por equipos como Astros de Houston, Rojos de Cincinnati, Gigantes de San Francisco, Phillies de Filadelfia y Atléticos de Oakland, disputando más de 2600 juegos y conectando 268 jonrones, además de ganar cinco Guantes de Oro, un Bate de Plata, dos MVP de la Liga Nacional y dos Series Mundiales.

Por el liderato de jonrones

Durante la presente campaña, Ohtani posee cuarenta y cuatro jonrones en su cuenta personal, igualando así a Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, pero situándose detrás de Cal Raleight, de Marineros de Seattle, quien posee 47.

Del mismo modo, el japonés promedia .285 con 1.020 de porcentaje de embasamiento más slugging (OPS), además de registrar ochenta y dos carreras impulsadas, 119 anotadas y diecisiete bases robadas.