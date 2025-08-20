¡Intratable! Juan Soto sacó jonrón 31 del 2025 y le da vida a Mets de Nueva York (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York quiere meterse nuevamente en la "Fiesta de Octubre", una instancia en la que estuvieron en la campaña anterior, llegando incluso a la Serie e Campeonato de la Liga Nacional, donde cayeron ante Dodgers de Los Ángeles. Para lograr ese objetivo, es fundamental el aporte de Juan Soto.

El estelar pelotero dominicano, dueño del contrato más grande en la historia de MLB, volvió a tener una actuación consagratoria para aportar en una nueva victoria de Mets de Nueva York, que parece apoderarse de uno de los lugares de comodín en el viejo circuito, con unas seis semanas por desarrollarse en la ronda regular.

Juan Soto fue contundente ante Washington

Ocupando el jardín derecho y ejerciendo como tercer bate de la poderosa ofensiva de Mets de Nueva York, Juan Soto buscó hacerle daño al pitcheo de Nacionales Washington, equipo que era su rival este 19 de agosto.

Tras no conectar imparables en sus primeros tres turnos, el dominicano logró exhibir una muestra de contundencia en el séptimo inning al aprovechar al máximo el estar en cuenta de 3-1. Cuando Konnor Pilkington intentó lanzar un strike con una recta de 94 millas por hora.

Su lanzamiento fue un regalo para Juan Soto, quien la sacó del parque, a una distancia de 408 pies por el jardín izquierdo, poniendo el compromiso 7-0, concretándose una nueva conquista de Mets de Nueva York.

Mets de Nueva York aprovecha el buen rendimiento del dominicano

Para Juan Soto, este fue su cuadrangular número 31 de la campaña, cifra a la que añade 20 bases robadas, siendo parte del club de los 30-20, en una faceta que antes era poco conocida en él.

Añadido a eso, el pelotero de 26 años de edad tiene 110 hits, incluyéndose ahí sus 16 dobletes, con 72 carreras impulsadas y 89 anotadas, mostrando un promedio al bate de .251.