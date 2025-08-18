Juan Soto entra en la historia de los Mets con alucinante marca (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Mets tomaron un respiro durante el fin de semana en las Grandes Ligas. Los metropolitanos se quedaron con la serie tras vencer en dos de los tres compromisos a los Seattle Mariners.

La franquicia de Queens se quedó con la victoria (7-3) en la jornada de este domingo desde el Journey Bank Ballpark en Williamsport. Juan Soto fue uno de los más destacados con el madero en la serie contra los capitalinos con jonrón, par de remolcadas y cuatro boletos recibidos.

Aunque no ha sido el bateador más letal en la presente temporada de MLB, el dominicano consolidó una primera gran impresión con los neoyorquinos. El jardinero se estafó la base número 20 para convertirse en único de su especie en la vigente campaña de Las Mayores.

Juan Soto entra en la historia de los Mets

El patrullero no conectó imparable en la cartelera dominical, pero si recibió tres boletos que le permitió llegar a las almohadillas. Con su robo frente a los Mariners, la estrella de los metropolitanos se convirtió en el primero de la temporada con al menos 30 jonrones y 20 o más bases robadas.

Soto se convirtió en el séptimo peloteros en coleccionar estos registros en la historia de la organización. Además de eso, fue la primera vez en su carrera que acumula más de 30 cuadrangulares y al menos 20 estafadas en una ronda regular de las Grandes Ligas.

El nativo de Santo Domingo está redondeando números notables en su primer año con los New York Mets. El dominicano cuenta con promedio al bate de .251, 30 vuelacercas, 71 impulsadas, 87 anotadas, 109 hits, .385 en porcentaje de embasado (OBP), .495 de slugging y un OPS de .880 en 112 juegos.