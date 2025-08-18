MLB: Bateadores con más cuadrangulares antes de cumplir 27 años

Suscríbete a nuestros canales

Hay peloteros que logran impactar en la Major League Baseball desde su llegada. En este caso, uno de los aspectos más impresionantes a la hora de ver jóvenes talentos sobre la caja de bateo es la capacidad que tienen para conectar cuadrangulares y, de esta manera, desafiar a cualquier tipo de lanzadores que tengan al frente y construir una innegable historia en este deporte.

Por lo tanto, es vital hablar sobre esos bateadores que han creado un legado en las Grandes Ligas con grandes cantidades de jonrones en el menor tiempo posible. Cada uno de los protagonistas que hacen vida en este ranking ha logrado dejar su huella no solo en este deporte, sino que se han establecido como una inspiración para las nuevas generaciones.

Peloteros con más cuadrangulares antes de los 27 años

Dentro de este listado, solo dos de 10 peloteros se encuentran activos y ambos pueden aumentar sus registros no solo en lo que resta de 2025, sino en las próximas campañas que tengan dentro de la Gran Carpa.

Las dos estrellas que se mantienen en acción y son de las principales figuras de sus respectivas organizaciones, son los jardineros Mike Trout (Ángeles Angels) y Juan Soto (Mets de Nueva York). El orden del ranking es el siguiente:

• Alex Rodríguez: 273

• Jimmie Foxx: 266

• Eddie Mathews: 253

• Albert Pujols: 250

• Mickey Mantle: 249

• Mel Ott: 242

• Ken Griffey Jr.: 238

• Frank Robinson: 235

• Juan Soto: 231

• Mike Trout: 231

Cada uno de estos peloteros ha creado una historia de poder y superación ante los lanzadores. Al tener esta cantidad de cuadrangulares antes de cumplir los 27 años, no solo es una muestra de su poder y talento, sino que es un reflejo de la superioridad que generaron en sus diferentes épocas dentro de la caja de bateo.

Sin duda alguna, cada uno de estos nombres que aparecen en este ranking ha demostrado que la edad no es un impedimento para lograr grandes hazañas y así convertirse en todos unos ídolos para los fieles seguidores del mejor béisbol del mundo.