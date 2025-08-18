MLB: Francisco Lindor y Juan Soto se unen para lograr esta histórica hazaña

Suscríbete a nuestros canales

El domingo pasado, Mets de Nueva York venció 7-3 a Marineros de Seattle, una gran noche para Francisco Lindor y compañía.

Mark Vientos, fue el principal protagonista de esta victoria, gracias a su jonrón remolcador de 2 carreras y sus 4 rayitas impulsadas. De hecho, el único turno que falló, fue un fly de sacrificio.

Sin embargo, para el campocorto puertorriqueño y el outfielder dominicano, Juan Soto, esta es una fecha que quedará para el recuerdo en nombre de su organización.

Una hazaña poco común

Desde 1962 (cuando se fundó el equipo) hasta la actualidad, solo en cuatro temporadas hubo dos o más jugadores en el conjunto de Queens que superaron las 20 bases robadas y los 20 jonrones en un mismo año.

Tal es el caso del jardinero, Darryl Strawberry y el infielder Howard Johnson (1987); justo un año más tarde repetirían esta hazaña, pero el outfielder Kevin McReynolds también se unió (1988); el jardinero central, David Wright y el boricua, Carlos Beltrán también lo lograron en 2007.

De tal modo, tras su estafada #20 de la campaña, completada el pasado 17 de agosto, Juan Soto se unió a Francisco Lindor como los únicos con más de 20 vuelacercas y bases robadas en lo que va de temporada por parte de los neoyorquinos.

Asimismo, 18 años más tarde emularon esta hazaña, siendo Lindor el segundo puertorriqueño en este listado que incluye 7 nombres que han defendido esta franquicia.