|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SEA
|NYM
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|0-0
|0
|0
|0
|.245
|C. Raleigh C
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|J. Rodríguez CF
|1-0
|0
|0
|0
|.257
|J. Naylor 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.289
|E. Suárez 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.235
|J. Polanco DH
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|D. Canzone RF
|0-0
|0
|0
|0
|.284
|J. Crawford SS
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|C. Young 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|George Kirby
|1.0
|0
|1
|0
|9-6
|3.66
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-1
|0
|0
|0
|.257
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.252
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.253
|P. Alonso 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.268
|J. McNeil DH
|0-0
|0
|0
|0
|.250
|F. Alvarez C
|0-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Baty 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.239
|M. Vientos 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.227
|C. Mullins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.221
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|1.0
|0
|0
|1
|13-8
|3.69
|
Seattle
|
NY Mets
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|0
|DEB
|0
|
Seattle
|
NY Mets
|0
|K
|1
|6
|ST
|8
|1
|H
|0
|0
|BB
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|0-0
|0
|0
|0
|.245
|C. Raleigh C
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|J. Rodríguez CF
|1-0
|0
|0
|0
|.257
|J. Naylor 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.289
|E. Suárez 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.235
|J. Polanco DH
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|D. Canzone RF
|0-0
|0
|0
|0
|.284
|J. Crawford SS
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|C. Young 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|George Kirby
|1.0
|0
|1
|0
|9-6
|3.66
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-1
|0
|0
|0
|.257
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.252
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.253
|P. Alonso 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.268
|J. McNeil DH
|0-0
|0
|0
|0
|.250
|F. Alvarez C
|0-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Baty 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.239
|M. Vientos 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.227
|C. Mullins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.221
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|1.0
|0
|0
|1
|13-8
|3.69
|
Seattle
|
NY Mets
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|0
|DEB
|0
|
Seattle
|
NY Mets
|0
|K
|1
|6
|ST
|8
|1
|H
|0
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Mets
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SEA
|NYM
|Sin carreras
Ver más