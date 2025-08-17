Play by Play

Play by Play

PHI 11
WSH 9


MIA 5
BOS 3


TEX 10
TOR 4


ATL 5
CLE 4


MIL 2
CIN 3


BAL 12
HOU 0


DET 1
MIN 8


CWS 2
KC 6


NYY 8
STL 4


PIT 3
CHC 4


AZ 5
COL 6


LAA 11
ATH 5


TB 1
SF 7


SD 4
LAD 5


SEA 0
NYM 0
B: 1
S: 0
O: 0

SEA
68-56 (.548)
0
Alta 2nd 0 out
0

NYM
65-58 (.528)
Josh Naylor

AL BATE

Josh Naylor (1B)
0 - 0
Clay Holmes

LANZA

Clay Holmes
1.0 IP, 0 CL, 1 K, 13 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Foul
Slider 89.1 MPH.
Rotación:2.501RPM
1
Bola mala
Curveball 81.2 MPH.
Rotación:2.908RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 - - - - - - - 0 0 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas SEA NYM
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 0-0 0 0 0 .245
C. Raleigh C 1-0 0 0 0 .249
J. Rodríguez CF 1-0 0 0 0 .257
J. Naylor 1B 0-0 0 0 0 .289
E. Suárez 3B 0-0 0 0 0 .235
J. Polanco DH 0-0 0 0 0 .242
D. Canzone RF 0-0 0 0 0 .284
J. Crawford SS 0-0 0 0 0 .262
C. Young 2B 0-0 0 0 0 .253




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
George Kirby 1.0 0 1 0 9-6 3.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-1 0 0 0 .257
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .252
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .253
P. Alonso 1B 0-0 0 0 0 .268
J. McNeil DH 0-0 0 0 0 .250
F. Alvarez C 0-0 0 0 0 .254
B. Baty 2B 0-0 0 0 0 .239
M. Vientos 3B 0-0 0 0 0 .227
C. Mullins CF 0-0 0 0 0 .221




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 1.0 0 0 1 13-8 3.69

Seattle
NY Mets
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
0 DEB 0

Seattle
NY Mets
0 K 1
6 ST 8
1 H 0
0 BB 0
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 55 .556 - L1
Mariners 68 56 .548 1.0 L1
Rangers 62 63 .496 7.5 W1
Angels 60 64 .484 9.0 W1
Athletics 56 70 .444 14.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 71 53 .573 - W1
Mets 65 58 .528 5.5 W1
Marlins 59 65 .476 12.0 W1
Braves 56 68 .452 15.0 W5
Nationals 50 74 .403 21.0 L1
Probabilidad de ganar
50 %
2 parte alta
(B:1 S:0 O:0)

Seattle 0 - 0 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Journey Bank Ballpark
Localidad: Williamsport, Pennsylvania
El clima: Cloudy, 83 ºF
Capacidad: 2.500
Árbitros:
Home Plate: Nate Tomlinson
1era base: Bruce Dreckman
2da base: Mark Wegner
3era base: Shane Livensparger
PHI 11
WSH 9


MIA 5
BOS 3


TEX 10
TOR 4


ATL 5
CLE 4


MIL 2
CIN 3


BAL 12
HOU 0


DET 1
MIN 8


CWS 2
KC 6


NYY 8
STL 4


PIT 3
CHC 4


AZ 5
COL 6


LAA 11
ATH 5


TB 1
SF 7


SD 4
LAD 5


Alta 2nd ver en vivo
SEA 0
NYM 0
B: 1
S: 1
O: 0
Seattle Mariners
68-56 (.548)
0
Alta 2nd
0 out
0
New York Mets
65-58 (.528)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 0-0 0 0 0 .245
C. Raleigh C 1-0 0 0 0 .249
J. Rodríguez CF 1-0 0 0 0 .257
J. Naylor 1B 0-0 0 0 0 .289
E. Suárez 3B 0-0 0 0 0 .235
J. Polanco DH 0-0 0 0 0 .242
D. Canzone RF 0-0 0 0 0 .284
J. Crawford SS 0-0 0 0 0 .262
C. Young 2B 0-0 0 0 0 .253




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
George Kirby 1.0 0 1 0 9-6 3.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-1 0 0 0 .257
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .252
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .253
P. Alonso 1B 0-0 0 0 0 .268
J. McNeil DH 0-0 0 0 0 .250
F. Alvarez C 0-0 0 0 0 .254
B. Baty 2B 0-0 0 0 0 .239
M. Vientos 3B 0-0 0 0 0 .227
C. Mullins CF 0-0 0 0 0 .221




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 1.0 0 0 1 13-8 3.69
Probabilidad de ganar
50 %
2 parte alta (B:1 S:0 O:0)

Seattle 0 - 0 NY Mets

Seattle
NY Mets
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
0 DEB 0

Seattle
NY Mets
0 K 1
6 ST 8
1 H 0
0 BB 0
Josh Naylor

AL BATE

Josh Naylor (1B)
0 - 0

LANZA

Clay Holmes
1.0 IP, 0 CL, 1 K, 13 NP
Clay Holmes
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Foul
Slider 89.1 MPH.
Rotación:2.501RPM
1
Bola mala
Curveball 81.2 MPH.
Rotación:2.908RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mariners 0 - - - - - - - 0 0 0
Mets 0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas SEA NYM
Sin carreras
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 55 .556 - L1
Mariners 68 56 .548 1.0 L1
Rangers 62 63 .496 7.5 W1
Angels 60 64 .484 9.0 W1
Athletics 56 70 .444 14.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 71 53 .573 - W1
Mets 65 58 .528 5.5 W1
Marlins 59 65 .476 12.0 W1
Braves 56 68 .452 15.0 W5
Nationals 50 74 .403 21.0 L1
Datos del encuentro
Estadio: Journey Bank Ballpark
Localidad: Williamsport, Pennsylvania
El clima: Cloudy, 83 ºF
Capacidad: 2.500
Árbitros:
Home Plate: Nate Tomlinson
1era base: Bruce Dreckman
2da base: Mark Wegner
3era base: Shane Livensparger

Ver más

TEMAS DE HOY:
Domingo 17 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)