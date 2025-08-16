MLB

Juan Soto alcanza esta cifra de jonrones por cuarta ocasión en su carrera (+Video)

Por Daniel Morales
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 09:59 pm

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva YorkJuan Soto, disparó este viernes su trigésimo cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Marineros Seattle. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de Queens.  

Este sería su cuarto jonrón de sus últimos siete compromisos. Soto alcanzó la cifra de jonrones por cuarta ocasión en su carrera y tercera de manera consecutiva. El patrullero está a solo siete boletos de alcanzar los 100 por quinta ocasión en su carrera y cuarta de manera consecutiva.

El batazo de Juan Soto

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Luis Castillo. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carreras por cuatro (0) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Castillo, un sinker de 96 millas por hora alto en la zona de strike, Soto haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 107.6 millas por hora y recorrió 400 pies de distancia.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1042 hits, 231 jonrones y 662 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .252/.385/.500 (Avg/Obp/Slg); en 428 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 108 imparables, 30 cuadrangulares, anotado 87 e impulsado 70. Ha recibido 93 boletos y 102 ponches.

Viernes 15 de Agosto de 2025
