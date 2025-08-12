MLB: Junior Caminero comparte récord con Juan Soto y Albert Pujols. ¡Poder dominicano! (+Video)

NOTAS RELACIONADAS
El beisbol de Grandes Ligas sigue siendo testigo del impacto de los peloteros dominicanos, y en esta ocasión, Junior Caminero se ha ganado un lugar especial en los libros de historia.
El joven antesalista de los Tampa Bay Rays, apodado "La Máxima", se convirtió en el tercer jugador nacido en la República Dominicana en batear 30 o más jonrones en una temporada que comenzó con apenas 21 años de edad.
Con esta hazaña, Caminero se une a un grupo muy exclusivo, compartiendo escenario con dos íconos: Juan Soto, quien conectó 34 cuadrangulares a esa edad, y Albert Pujols, quien lo hizo con 37 vuelacercas.
Temporada 2025 de Junior Caminero: números que impresionan
El oriundo de Santo Domingo no solo se ha destacado por su poder, sino también por su consistencia con el madero.
Hasta la fecha, el dominicano batea para .262, con 117 hits, 33 cuadrangulares, 81 carreras empujadas, 68 anotadas, 26 boletos y 98 ponches en 446 turnos legales. Además, cuenta con un OPS de .830, que refleja su capacidad para embasarse y su poder al bate.
Este rendimiento lo posiciona como uno de los bateadores más peligrosos del joven núcleo de los Rays, y una clara promesa a futuro para el deporte dominicano.
Juventud, poder y futuro brillante
Junior Caminero ha demostrado tener las herramientas necesarias para construir una carrera destacada en las Grandes Ligas. Su presente, acompañado de sus estadísticas, lo proyectan como uno de los pilares del futuro para Tampa Bay y un orgullo para la República Dominicana.