MLB: ¡Histórico! Junior Caminero entra en club histórico de jonroneros dominicanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero este 2025 está jugando su primera temporada a tiempo completo en Grandes Ligas y vaya que no ha defraudado. El dominicano está brillando con los Rays de Tampa Bay, tanto asi que ha logrado marcas históricas que le permiten tener un puesto en la historia.

El tercera base quisqueyano es una de las piezas más importantes del mánager Kevin Cash actualmente y muestra de eso fue el miércoles 6 de agosto, cuando conectó dos jonrones ante los Angelinos de Los Ángeles y llegó a 30 por primera vez en su joven carrera en el mejor beisbol del mundo. Además, también pasó la barrera de las 100 carreras remolcadas.

Esos 30 jonrones, le permitieron a Caminero entrar en la historia de los Rays y también en la de República Dominicana, ya que se unió a leyendas que han marcado y están marcando época en la MLB.

Junior Caminero junto a Pujols y Soto en selecto listado

El nacido en Santo Domingo continúa demostrando que su talento está a la altura de los más grandes. El joven antesalista se convirtió en apenas el tercer pelotero de República Dominicana en conectar 30 cuadrangulares en una temporada iniciada con 21 años o menos, una hazaña que lo coloca en una lista sumamente exclusiva. Los únicos en lograrlo antes fueron nada menos que Albert Pujols y Juan Soto, dos nombres que ya forman parte de la élite del beisbol mundial.

Este logro no solo resalta el poder natural de Caminero, sino también su madurez ofensiva a una edad temprana. Su presencia en esa selecta lista junto a estos históricos dominicanos es una clara señal de que estamos presenciando el ascenso de una nueva estrella dominicana en las Grandes Ligas.

Por otro lado, también logró una hazaña que le permitió entrar en la historia del equipo de Tampa Bay, al convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia en registrar 20 dobles, 30 jonrones y 75 carreras impulsadas en sus primeros 110 juegos de una temporada. Además, con 22 años, es ahora el jugador más joven en la historia de los Rays en conectar 30 jonrones en una temporada.

Durante 2025, Junior Caminero batea para .253, con 109 imparables, entre ellos esos 50 extrabases. Además, acumula 76 carreras remolcadas, 64 anotadas y cinco robos de base.