MLB: Junior Caminero podría dejar a Ronald Acuña Jr. sin una importante marca (+video)

Junior Caminero aterrizó a los 30 jonrones por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas. El dominicano mostró su poderío en su máximo expresión con par de tablazos en su último partido contra los Los Angeles Angels.

El tercera base fue clave para que los Tampa Bay Rays se quedaran con el serie frente a los angelinos con par de bambinazos. La joven estrella de la franquicia de la Liga Americana ligó de 4-2 con tres remolcadas, dos anotadas y dos vuelacercas para alcanzar los 30 en la presente temporada de MLB.

Caminero se ha mantenido inspirado después de participar en el Home Run Derby de Las Mayores, donde llegó a las finales contra Cal Raleigh. El quisqueyano apunta a destronar a Ronald Acuña Jr. y Albert Pujols con increíble registro de batazos de cuatro esquinas en la vigente campaña.

Junior Caminero podría desplazar a Ronald Acuña Jr.

Desde 1960, solo un selecto grupo de jugadores ha logrado conectar una gran cantidad de jonrones antes de cumplir 22 años, destacándose por su poder a una edad temprana. Ronald Acuña Jr. encabeza la lista con 41 jonrones en la temporada 2019, seguido de cerca por Cody Bellinger, quien conectó 39 en 2017, y Albert Pujols con 37 en 2001, de acuerdo con Just Baseball.

Tras su jornada de múltiples jonrones contra los Angels, Caminero ahora tiene una proyección de 42 vuelacercas en la ronda regular de las Grandes Ligas. De coronar este número, el antesalista podría convertirse en el jugador menor de 21 años con la mayor cantidad de cuadrangulares en una temporada desde 1960.

Caminero presenta estadísticas extraordinarias con promedio al bate de .253, 30 vuelacercas, 76 impulsadas, 64 anotadas, 109 imparables, .509 de slugging y un OPS de .802 en 110 partidos.