MLB: Luis García brilla en Triple-A y los Astros de Houston sonríen (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis García en 2023 se sometió a la cirugía Tommy John y durante esta temporada 2025 está en su proceso de rehabilitación con miras a regresar a las Grandes Ligas con los Astros de Houston. El pasado jueves 7 de agosto realizó una nueva apertura en Ligas Menores, donde mostró un gran rendimiento.

El derecho venezolano ya se encuentra en la fase final de su recuperación, debido a que está viendo acción en Triple-A. Por lo que verlo brillar en la lomita, es una buena noticia para los siderales, que esperan pronto tenerlo disponible e su rotación de abridores en el mejor beisbol del mundo.

Luis García demuestra sólidez en Ligas Menores

García tuvo una brillante salida el jueves por la noche, al lanzar cuatro entradas en blanco, permitiendo solo tres hits, sin otorgar bases por bolas y ponchando a 7 bateadores. Mostró un buen control y ritmo desde el montículo, acumulando 59 pitcheos, de los cuales 37 fueron strikes. Además, alcanzó una velocidad máxima de 92.5 mph, un indicio alentador sobre su estado físico tras la recuperación de la mencionada cirugía.

Una parte destacada de su salida fue su racha de dominio entre el primer y tercer inning, en la que logró cinco ponches de forma consecutiva. Este tramo dejó ver su capacidad para mezclar sus lanzamientos con efectividad y mantener fuera de balance a los bateadores rivales. Su desempeño es una señal muy positiva para su posible regreso al equipo de los Astros de Houston.

Tras esta sólida apertura, Luis García llegó a seis juegos celebrados en su rehabilitación este 2025, que se traducen a 15 innings de labor. En ese lapso, el criollo acumula 2.40 de efectividad, tres boletos y 21 ponches, unos números realmente importantes y que son buenas noticias pensando en su vuelta a la Gran Carpa.