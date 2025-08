MLB: Luis García progresa enormemente con sus aperturas de rehabilitación (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston recibieron una buena noticia respecto a Luis García, quien dejó buenas sensaciones durante su quinta apertura de rehabilitación el pasado viernes. Recordemos que el criollo pasó por una cirugía Tommy John en 2023, y desde entonces no ha hecho más que enfocarse en su recuperación.

Para esta cita en el Constellation Field, el oriundo de Bolívar se mantuvo sobre el montículo por 2.2 innings en los que permitió tres hits (un jonrón) y tres carreras, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a dos rivales. De esa manera dio otro importante paso hacia su regreso a las Grandes Ligas.

García avanza, Houston espera

Luis García generó cinco swings fallidos, alcanzando una velocidad máxima de 92.7 mph con su recta de cuatro costuras. Con un límite de 50 pitcheos, lanzó 28 de sus 49 pitcheos en zona de strike y se apoyó mucho en su recta cortada.

“Mi brazo se siente sano. Básicamente estoy tratando de darle más uso a mi brazo para poder tener confianza en lo que puedo hacer”, confesó el lanzador tras culminar su presentación.

Luego prosiguió: "Me siento un poco raro, eso sí. Creo que no me estoy moviendo con la misma explosividad que antes. Pero estoy tratando de resolverlo, y todo mejorará con el tiempo", comentó sobre su mecánica.

En sus cinco aperturas de rehabilitación, el venezolano ha liquidado por la vía del ponche a 14 rivales en un total de 11 entradas lanzadas, además que solo ha tolerado cuatro rayitas.

Sobre su próxima salida de rehabilitación, Luis García señaló: "Aún no lo sé. Simplemente sigo haciendo mis aperturas de rehabilitación, y con suerte volveré pronto, simplemente cuando me sienta sano".