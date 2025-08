LVBP: Así ajustó Eliézer Alfonzo Jr. para brillar con Magallanes luego de ser cambiado desde Leones (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Eliézer Alfonzo Jr. es uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos dos años de nuestra Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El catcher criollo debutó hace par de zafras con los Leones del Caracas, y solo 21 juegos le bastaron para convertirse en uno de los favoritos de la fanaticada.

El hijo del "Matatán" demostró ser un bateador de muchísima calidad, capaz de hacer contacto constantemente y de responder en los momentos de apremio. Sin embargo, eso no evitó que fuera cambiado a principios de la temporada 2024/25, cuando puso rumbo al eterno rival de los Leones, los Navegantes del Magallanes.

Lejos de derrumbarse por la noticia, Eliézer Alfonzo Jr. lució sensacional con "La Nave", en donde dejó números excelentes. En una conversación exclusiva con Meridiano, el jugador reveló cómo vivió todo ese proceso de adaptación que lo llevó a brillar a las primeras de cambio con su nueva organización.

Así fue la adaptación de Eliézer Alfonzo Jr. al Magallanes

Lo primero que tuvo que hacer Eliézer Alfonzo Jr. fue adaptarse a la idea de que ya no era miembro de los Leones del Caracas, algo que no pasaba ni remotamente por la cabeza del joven careta. "La verdad es que fue un cambio inesperado. Al principio me tomó por sorpresa, pero gracias a Dios pude hacer los ajustes necesarios para poder ayudar a mi nuevo equipo", comentó.

Y es que, a pesar de todo, los peloteros entienden que el beisbol es un negocio, y la adaptación a un cambio no es tan difícil como puede parecer, especialmente cuando cuentas con personas que te facilitan ese proceso. "Creo que influyó mucho la confianza que me dio el manager Eduardo Pérez, y también la receptividad que me dieron todos mis compañeros. La química que había entre el staff y mis compañeros me facilitó a hacer las cosas mejor y me sentí con mucha confianza", enfatizó.

Además, Eliézer Alfonzo Jr. destacó ese voto de confianza que le dieron desde el día uno para ser uno de los bates más importantes del Magallanes, algo que también lo motivó. "Me dieron muchísima oportunidad de jugar y eso es algo importante para mí. Considero que soy una persona que mientras más juega más puedo entrar en ritmo, y gracias a Dios lo pude lograr para ayudar al equipo en varios aspectos", explicó 'Fonzy'.

Finalmente, el joven jugador de los Navegantes destacó a aquellas personas que lo ayudaron a destaparse de gran manera con el madero en lo que llegó a Valencia, algo que sin duda tuvo un impacto inmediato en una afición que cayó rendida a su talento desde el primer instante.

"Creo que esa explosión fue parte del trabajo que venía haciendo desde la temporada muerta. Cuando me reporté con Leones estaba haciendo un trabajo con mi padre (Eliézer Alfonzo) en algunos aspectos de mi swing. Luego fui cambiado a Magallanes y seguí trabajando con Ender Chávez y con Ramón Castro. El trabajo diario que pude hacer me ayudó, y cuando empecé a tener los turnos necesarios, pude entrar en ritmo y gracias a Dios logré mantenerme", sentenció Eliézer Alfonzo Jr., quien espera reportarse desde temprano y volver a vivir un año sólido con los eléctricos.