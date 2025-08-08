MLB: Paul Skenes, permite siete hits por primera vez en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Piratas de Pittsburg, Paul Skenes, logró este jueves séptima victoria de la temporada ante los Rojos de Cincinnati. El derecho trabajó por espacio de seis entradas, en las que permitió siete imparables, no permitió carreras, no otorgó boletos y ponchó a ocho.

Skenes ha sido especialmente efectivo contra los Rojos, con un récord de carrera de cuatro victorias sin derrotas con una efectividad de 0.39 además de 33 ponches.

Se rompió la racha

Fueron necesarios 47 juegos en las Grandes Ligas antes de que el as de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, permitiera siete hits a la alineación rival. La racha terminó en 46 encuentros.

Según OptaStats, la racha más larga de este tipo para comenzar una carrera (excluyendo abridores) pertenecía anteriormente a Shohei Ohtani, quien hizo 31 aperturas entre 2018 y 2021 para Los Angeles Angels.

No permite carreras

Paul Skenes también extendió su racha sin permitir carreras en casa a 27.2 tercios de entradas; no ha permitido una carrera en el PNC Park desde el 8 de junio contra Filadelfia, y esa fue sucia.

En cuanto a las carreras limpias, el derecho de los bucaneros no ha permitido en sus últimas cinco salidas; la racha más larga para un lanzador de los Piratas en casa desde que las carreras limpias se convirtieron en una estadística oficial de la Liga Nacional en 1912. El diestro había compartido el récord del equipo con Bob Harmon (1915) y Zane Smith (1990).

El lanzador derecho de 23 años es el lanzador más joven de las Grandes Ligas desde 1920 con tal racha.

Asimismo, Skenes disfruta del reto de lanzar con corredores en posición de anotar. Ha limitado a sus oponentes a un promedio de bateo de .175 en esas situaciones esta temporada.