MLB: Así se jugará la jornada del 8 de agosto en Grandes Ligas

Sigue la etapa de definición en la temporada 2025 de MLB, haciéndose importante cada partido en las aspiraciones de los distintos equipos por ingresar a los Playoffs, etapa en la que ninguno por ahora tiene su lugar asegurado a falta de mes y medio para que culmine la ronda regular.
Después de lo que fue una jornada bastante corta, en la que apenas se desarrollaron cuatro compromisos, este viernes se dará inicio a muchas series que dictaminarán lo que sucederá el fin de semana.
Partidos estipulados en MLB para el 8 de agosto
6:40 PM: Rojos de Cincinnati vs Piratas de Pittsburgh
7:05 PM: Atléticos de Oakland vs Orioles de Baltimore
7:05 PM: Astros de Houston vs Yankees de Nueva York
7:10 PM: Angelinos de Anaheim vs Tigres de Detroit
7:15 PM: Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta
7:40 PM: Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago
8:05 PM: Phillies de Philadelphia vs Rangers de Texas
8:10 PM: Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota
8:10 PM: Mets de Nueva York vs Cerveceros de Milwaukee
8:15 PM: Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis
9:40 PM: Rockies de Colorado vs Cascabeles de Arizona
9:40 PM: Medias Rojas de Boston vs Padres de San Diego
9:40 PM: Rays de Tampa Bay vs Marineros de Seattle
10:10 PM: Azulejos de Toronto vs Dodgers de Los Angeles
10:15 PM: Nacionales de Washington vs Gigantes de San Francisco