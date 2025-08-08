MLB: Así se jugará la jornada del 8 de agosto en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Sigue la etapa de definición en la temporada 2025 de MLB, haciéndose importante cada partido en las aspiraciones de los distintos equipos por ingresar a los Playoffs, etapa en la que ninguno por ahora tiene su lugar asegurado a falta de mes y medio para que culmine la ronda regular.

Después de lo que fue una jornada bastante corta, en la que apenas se desarrollaron cuatro compromisos, este viernes se dará inicio a muchas series que dictaminarán lo que sucederá el fin de semana.

Partidos estipulados en MLB para el 8 de agosto

6:40 PM: Rojos de Cincinnati vs Piratas de Pittsburgh

7:05 PM: Atléticos de Oakland vs Orioles de Baltimore

7:05 PM: Astros de Houston vs Yankees de Nueva York

7:10 PM: Angelinos de Anaheim vs Tigres de Detroit

7:15 PM: Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta

7:40 PM: Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago

8:05 PM: Phillies de Philadelphia vs Rangers de Texas

8:10 PM: Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota

8:10 PM: Mets de Nueva York vs Cerveceros de Milwaukee

8:15 PM: Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis

9:40 PM: Rockies de Colorado vs Cascabeles de Arizona

9:40 PM: Medias Rojas de Boston vs Padres de San Diego

9:40 PM: Rays de Tampa Bay vs Marineros de Seattle

10:10 PM: Azulejos de Toronto vs Dodgers de Los Angeles

10:15 PM: Nacionales de Washington vs Gigantes de San Francisco