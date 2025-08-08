MLB

MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Por Meridiano

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 11:54 pm

La reciente jornada estuvo compuesta por cuatro encuentros y hubo dos blanqueos 

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se disputó en este jueves, 7 de agosto y aunque no hubo tanto movimiento en la cartelera, igualmente hay que repasar la tabla de posiciones, para divisar si hubo algún cambio. 

Solamente se efectuaron cuatro encuentros y pocos jugadores venezolanos vieron acción. De igual, hay que repasar las casillas, incluyendo el comodín en ambos circuitos.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Phillies de Philadelphia (65-49)
  2. Mets de Nueva York (63-52)
  3. Marlins de Miami (56-58)
  4. Bravos de Atlanta (48-66)
  5. Nacionales de Washington (45-69)

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (70-44)
  2. Cachorros de Chicago (66-48)
  3. Rojos de Cincinnati (60-56)
  4. Cardenales de San Luis (58-58)
  5. Piratas de Pittsburgh (50-66)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (66-49)
  2. Padres de San Diego (63-52)
  3. Gigantes de San Francisco (58-57)
  4. Cascabeles de Arizona (55-60)
  5. Rockies de Colorado (30-84).

Comodín en la Nacional:

  • Cachorros de Chicago (66-48): +2.5
  • Mets de Nueva York (63-52)
  • Padres de San Diego (63-52)
  • Rojos de Cincinnati (60-56)
  • Cardenales de San Luis (58-58).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Azulejos de Toronto (68-48)
  2. Medias Rojas de Boston (64-52) 
  3. Yankees de Nueva York (61-54)
  4. Rays de Tampa Bay (57-59)
  5. Orioles de Baltimore (52-63)

División Central:

  1. Tigres de Detroit (66-50)
  2. Guardianes de Cleveland (59-55)
  3. Reales de Kansas City (57-58)
  4. Mellizos de Minnesota (54-60)
  5. Medias Blancas de Chicago (42-73)

División Oeste:

  1. Astros de Houston (64-51)
  2. Marineros de Seattle (63-53)
  3. Rangers de Texas (60-56)
  4. Angelinos de Anaheim (55-60)
  5. Atléticos de Oakland (51-66).

Comodín en la Americana:

  • Medias Rojas de Boston (64-52): +2.5
  • Marineros de Seattle (63-53): +1.5
  • Yankees de Nueva York (61-54)
  • Rangers de Texas (60-56)
  • Guardianes de Cleveland (59-55).

 

