MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se disputó en este jueves, 7 de agosto y aunque no hubo tanto movimiento en la cartelera, igualmente hay que repasar la tabla de posiciones, para divisar si hubo algún cambio.

Solamente se efectuaron cuatro encuentros y pocos jugadores venezolanos vieron acción. De igual, hay que repasar las casillas, incluyendo el comodín en ambos circuitos.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Phillies de Philadelphia (65-49) Mets de Nueva York (63-52) Marlins de Miami (56-58) Bravos de Atlanta (48-66) Nacionales de Washington (45-69)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (70-44) Cachorros de Chicago (66-48) Rojos de Cincinnati (60-56) Cardenales de San Luis (58-58) Piratas de Pittsburgh (50-66)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (66-49) Padres de San Diego (63-52) Gigantes de San Francisco (58-57) Cascabeles de Arizona (55-60) Rockies de Colorado (30-84).

Comodín en la Nacional:

Cachorros de Chicago (66-48): +2.5

Mets de Nueva York (63-52)

Padres de San Diego (63-52)

Rojos de Cincinnati (60-56)

Cardenales de San Luis (58-58).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Azulejos de Toronto (68-48) Medias Rojas de Boston (64-52) Yankees de Nueva York (61-54) Rays de Tampa Bay (57-59) Orioles de Baltimore (52-63)

División Central:

Tigres de Detroit (66-50) Guardianes de Cleveland (59-55) Reales de Kansas City (57-58) Mellizos de Minnesota (54-60) Medias Blancas de Chicago (42-73)

División Oeste:

Astros de Houston (64-51) Marineros de Seattle (63-53) Rangers de Texas (60-56) Angelinos de Anaheim (55-60) Atléticos de Oakland (51-66).

Comodín en la Americana: