MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se disputó en este jueves, 7 de agosto y aunque no hubo tanto movimiento en la cartelera, igualmente hay que repasar la tabla de posiciones, para divisar si hubo algún cambio.
Solamente se efectuaron cuatro encuentros y pocos jugadores venezolanos vieron acción. De igual, hay que repasar las casillas, incluyendo el comodín en ambos circuitos.
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Phillies de Philadelphia (65-49)
- Mets de Nueva York (63-52)
- Marlins de Miami (56-58)
- Bravos de Atlanta (48-66)
- Nacionales de Washington (45-69)
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (70-44)
- Cachorros de Chicago (66-48)
- Rojos de Cincinnati (60-56)
- Cardenales de San Luis (58-58)
- Piratas de Pittsburgh (50-66)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (66-49)
- Padres de San Diego (63-52)
- Gigantes de San Francisco (58-57)
- Cascabeles de Arizona (55-60)
- Rockies de Colorado (30-84).
Comodín en la Nacional:
- Cachorros de Chicago (66-48): +2.5
- Mets de Nueva York (63-52)
- Padres de San Diego (63-52)
- Rojos de Cincinnati (60-56)
- Cardenales de San Luis (58-58).
Posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Azulejos de Toronto (68-48)
- Medias Rojas de Boston (64-52)
- Yankees de Nueva York (61-54)
- Rays de Tampa Bay (57-59)
- Orioles de Baltimore (52-63)
División Central:
- Tigres de Detroit (66-50)
- Guardianes de Cleveland (59-55)
- Reales de Kansas City (57-58)
- Mellizos de Minnesota (54-60)
- Medias Blancas de Chicago (42-73)
División Oeste:
- Astros de Houston (64-51)
- Marineros de Seattle (63-53)
- Rangers de Texas (60-56)
- Angelinos de Anaheim (55-60)
- Atléticos de Oakland (51-66).
Comodín en la Americana:
- Medias Rojas de Boston (64-52): +2.5
- Marineros de Seattle (63-53): +1.5
- Yankees de Nueva York (61-54)
- Rangers de Texas (60-56)
- Guardianes de Cleveland (59-55).