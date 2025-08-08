MLB: Así le va a Carlos Carrasco en su segunda salida con los Bravos (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de este jueves, se disputaron solamente cuatro desafíos y en uno de ellos, el lanzador venezolano Carlos Carrasco estuvo en el morrito. Por ende, es pertinente divisar cómo le fue en su segunda salida con su nuevo equipo.

Los Bravos de Atlanta superaron en el Loan Depot Park a los Marlins de Miami, con un resultado final de 8-6 y aunque había dejado muy buenas sensaciones en su anterior presentación, el "Cookie" no tuvo la misma suerte en esta oportunidad.

Carlos Carrasco fue castigado por la ofensiva de Marlins:

El experimentado derecho salió sin problemas del primer episodio, pero en el segundo los locales le hicieron una emboscada, para fabricarle hasta cinco anotaciones, inning en l cual recibió un cuadrangular.

Posteriormente, el "Cookie recibió otra anotación en el cuarto capítulo, siendo el único lanzador de Bravos que dio libertades ante los "Peces". A pesar de eso, el manager Snitker dejo a Carrasco en el montículo durante casi seis entradas y esta fue la línea del venezolano:

IP: 5.2

C: 6

CL: 6

H: 9

BB: 2

K: 2.

Evidentemente, la misión del venezolano es pasar la página cuanto antes, para reivindicarse en su próxima presentación y mantenerse en el equipo de Atlanta hasta el final de la temporada, un equipo que no tiene casi opciones de avanzar a playoffs.