MLB: ¿Cuándo podría volver a la acción Ronald Acuña Jr.? (+video)

Después de par de días de tensión ante la molestia que sufrió Ronald Acuña Jr. el pasado 30 de julio, todo parece que va bien encaminado en su recuperación y los Bravos de Atlanta se están planteando el día, para que el "Abusador" vuelva al lineup titular.

El oriundo de La Sabana abandonó el encuentro el pasado 30 de julio ante los Reales de Kansas City, debido a una molestia, que parecía ser en el talón de Aquiles, sin embargo, para el bien del criollo, solamente se trató de una distensión de primer grado en su pantorrilla.

¿Cuándo vuelve al terreno Ronald Acuña?

Lo cierto es que al terreno ya regresó la "Bestia", motivado a que en este jueves, se le divisó tomando práctica de bateo en el Truist Park, previo al choque entre los Marlins de Miami y los Bravos.

Además, Acuña también soltó un poco brazo, obteniendo buenos resultados en estas pruebas porque ya no presenta la rigidez y en el mejor de los casos, la estrella de Atlanta podría estar de nuevo en la alineación entre la jornada de este sábado, hasta la del próximo martes, que sería al cumplir las dos semanas de reposo.

¿Ronald Acuña no jugará más en los jardines?

En primera instancia, el criollo fue incluido en la lista de lesionados por 10 días, no obstante, la novena de los Bravos no quiere arriesgar ni lo más mínimo y esperarán a ver cómo luce tomando flies.

Asimismo, está también la opción, de que Ronald regresé y esté como bateador designado durante varias jornadas, antes de volver al right field, todo dependerá de cómo lo observe el staff en estos próximos días.