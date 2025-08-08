MLB: Randy Arozarena dispara jonrón en la victoria de Seattle ante Chicago: Míralo aquí (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano nacionalizado mexicano, Randy Arozarena, disparó este jueves su vigésimo tercer (23) jonrón de la temporada en el encuentro ante los Medias Blancas de Chicago. Enfrentamiento que se disputó en el T-Mobile Park, casa del conjunto naviero, ante 37.930 aficionados.

Este es su segundo jonrón en los últimos siete compromisos. Asimismo, es el vigésimo octavo vuelacerca de Arozarena desde que llegó a Seattle; y séptimo contra los Medias Blancas de Chicago en su carrera.

El batazo de Randy Arozarena

Corría la parte alta de la quinta entrada, cuando Arozarena llegó al plato para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Shane Smith. Para ese momento el cotejo se encontraba empatado a cero (0).

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Smith tiró una curva de unas 82 millas por hora bajita en la zona de strikes, lanzamiento que el jugador de los Mariners no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de Randy Arozarena contó con una velocidad de salida de 107.9 millas por hora y recorrió una distancia de 380 pies.

Sus números

Randy Arozarena se encuentra en su séptima campaña temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto de Seattle. El jardinero cubano tiene un promedio vitalicio de .252, con 687 incogibles, 114 jonrones y 371 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .245/.347/.469 (Avg/Obp/Slg); en 424 apariciones al bate, el slugger nacionalizado mexicano ha conectado 104 incogibles, 23 de ellos cuadrangulares, anotado 66 carreras e impulsado 57, con 133 chocolates en su registro.