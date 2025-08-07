MLB

MLB: Confederación del Caribe lamenta fallecimiento del padre de David Ortiz (+Detalles)

El Comisionado destacó la admiración y el respeto que siempre mostró David Ortiz hacia su padre

Por Daniel Morales
Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 07:38 pm
MLB: Confederación del Caribe lamenta fallecimiento del padre de David Ortiz (+Detalles)
Suscríbete a nuestros canales

El Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas, el dominicano David Ortiz, dio a conocer este jueves la partida física de su señor padre, Américo Ortiz (“Leo”, como era conocido por sus allegados).

NOTAS RELACIONADAS

Don Américo, se encontraba batallando contra un cáncer desde hace 15 años y había presentado complicaciones en las últimas semanas. “Papi, vuela alto. Ve con Dios”, escribió el HOF en su cuenta de la red social Instagram.

David Ortiz confirmó que su padre será velado en el día viernes (8 de agosto) y recibirá sepelio en Santo Domingo. “Más que pena, papi está en el cielo junto a mami. Murió tranquilamente y estamos conformes”; dijo.

La CPBC se une al duelo

En un comunicado publicado la tarde de este jueves, el Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, lamentó el fallecimiento del señor Américo Ortiz. “Nos unimos al dolor de la familia del ex grandes ligas David Ortiz. Que Dios les conceda fortaleza en estos momentos tan duros”, expresó Puello Herrera.

El Comisionado destacó la admiración y el respeto que siempre mostró David hacia su padre, recordando que Leo fue una figura clave en sus primeros pasos hacia el béisbol profesional. “Fue un gran soporte para su hijo desde que firmó por primera vez con los Marineros de Seattle y así se mantuvo hasta el final de sus días”, agregó Puello Herrera.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional
Jueves 07 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB