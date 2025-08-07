MLB: Astros de Houston acuerdan con este veterano lanzador dominicano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston y el lanzador derecho dominicano Enyel de los Santos acordaron este jueves un contrato de Grandes Ligas. De acuerdo con el periodista Chandler Rome, el jugador se estará uniendo a la plantilla para su serie en el Bronx contra los Yankees de Nueva York.

En el movimiento correspondiente, los siderales enviaron al lanzador derecho Nick Hernández a Triple-A Sugar Land y designaron al diestro venezolano Luis Contreras para asignación. En conjunto, como unidad, los Astros tienen una efectividad del bullpen de 3.34, lo suficientemente buena para ubicarse en el puesto número 3 en todo el béisbol.

Ayudar al bullpen

El conjunto tejano tiene la esperanza de que De los Santos recupere el nivel motrado previo a la campaña 2024, cuando era parte de los Guardianes de Cleveland. En ese periodo lanzó 119 entradas con una efectividad de 3.18, consiguió un salvamento y 19 retenciones.

Desde entonces, el serpentinero derecho estuvo en los Padres de San Diego, Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Bravos de Atlanta.

Fue designado para asignación a finales de julio por los Bravos de Atlanta tras una temporada con resultados dispares. Tuvo una efectividad de 4.53 y un whip de 1.305, con 38 ponches y 18 bases por bolas en 43.2 entradas lanzadas.

Los números de Enyel de los Santos

El lanzador dominicano tiene récord de 17 victorias y nueve derrotas con 4.47 de efectividad en 272 compromisos. En 292 entradas lanzadas, el derecho ha permitido 269 imparables, 145 carreras limpias, 40 jonrones, ha otorgado 116 boletos y ha ponchado a 299 rivales. Sus contrarios le batean para .245 de promedio.

Enyel De Los Santos también ha conseguido tres salvamentos. La incorporación del derecho dominicano le da al bullpen de Houston otra opción veterana que puede ayudar a calmar las cosas al final de los juegos.