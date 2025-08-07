Fallece el papá de David Ortiz por complicaciones de salud

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de este jueves, 07 de agosto, se ha dado a conocer una amarga noticia que enluta al entorno del beisbol en las Grandes Ligas. Leo Ortiz, quien en vida fuera padre del legendario David Ortiz, ha fallecido tras arrastrar complicaciones de salud durante varios años.

Lamentable fallecimiento del padre de David Ortiz

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown declaró que la partida física de su progenitor no estuvo ligada a sufrimiento, sino por el contrario, fue un proceso tranquilo.

“Más que pena, papi está en el cielo junto a mami. Murió tranquilamente y estamos conformes”, comentó David Ortiz al reconocido periodista de la República Dominicana, Enrique Rojas. “A mi papá le diagnosticaron un cáncer hace 16 años y pudo pasar todo este tiempo de calidad junto a nosotros y ver crecer a sus nietos. Por eso estamos agradecidos con Dios”, añadió.

En años anteriores ya había hecho mención de la compleja enfermedad que atravesaba su señor padre, pero siempre resaltando los momentos positivos que vivía a su lado, además de la gran influencia que fue en su vida para concretar una fructífera trayectoria como pelotero de Grandes Ligas.

Foto: MLB

Su papá, un impulso en el día a día

De acuerdo con ESPN, Ortiz en 2022 recordó con mucha seguridad y nostalgia cuando su papá lo impulsó a seguir jugando beisbol.

"Ese es que me ha enseñado a mi todo. Ese es que ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Cuando Minnesota me bajó para Triple A, yo quería dejar la pelota. Saliendo del clubhouse con el primero que me encontré fue mi papá. Si ese tipo no está ahí, la historia mía habría sido diferente. Dios me puso a papi ahí para eso. Él hizo que yo fuera al otro día al play”, confesó.

Para una persona perder a un ser querido es de los momentos más dolorosos que se puede vivir y mucho más cuando se trata de papá o mamá, quienes hacen todo lo posible por convertir a su hijo en el mejor ejemplo para el mundo.