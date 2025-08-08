MLB: Paul Skenes pintó de blanco a los Rojos con nuevo récord (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, ha irrumpido en la historia de las Grandes Ligas con una hazaña que desafía toda lógica: ha iniciado su carrera con 46 aperturas consecutivas permitiendo menos de siete hits por juego. Esta marca lo coloca en el segundo lugar de todos los tiempos, solo detrás de Sonny Gray, quien ostenta el récord con 47.

Lo más impresionante es que Skenes ha logrado esta gesta desde su primera aparición en la MLB, superando a nombres consagrados como Dinelson Lamet (45), Tyler Wells (37), Jacob deGrom (36), Shohei Ohtani (31) y el legendario Nolan Ryan (31).

Números de Cy Young

En su más reciente salida ante los Rojos de Cincinnati, Skenes volvió a demostrar por qué es considerado uno de los lanzadores más dominantes de la actualidad. Lanzó seis entradas completas, permitió siete hits, no otorgó boletos y ponchó a ocho rivales. Lo hizo con 97 lanzamientos, 69 de ellos en zona de strike, y generó 11 swings fallidos. Lo más notable: no permitió carreras limpias, manteniendo su efectividad en 1.94.

Desde el 3 de junio, Paul Skenes no ha permitido una sola carrera en el PNC Park, una racha que refuerza su candidatura al premio Cy Young de la Liga Nacional. En total, acumula 23 aperturas en la temporada pasada con una efectividad de 1.96, y 24 en la actual con una impresionante marca de 1.94.