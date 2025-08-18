MLB

¿Se encienden las alarmas? Francisco Alvarez salió de juego de Mets por dolencias en la mano

El receptor del elenco metropolitano suma tres indiscutibles en la victoria neoyorquina

Por Alejandro Jesús Fernández
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 11:16 pm
Foto: MLB
Francisco Alvarez fue determinante este domingo 17 de agosto para que Mets de Nueva York derroten por segunda jornada consecutiva a Marineros de Seattle. Esta vez con marcador de 7-3.

El receptor venezolano fue uno de los mejores en ofensiva por parte de los metropolitanos, que festejaron en Citi Field frente a su público, al sumar tres imparables en cuatro turnos.

Francisco Álvarez no pudo concluir el juego

Dentros de sus conexiones, Francisco Alvarez estuvo un doblete, con el que también anotó par de carreras y remolcó otra. Pero no todo fue positivo para el careta de 23 años de edad.

Precisamente en uno de sus batazos, al momento de deslizarse sobre la base, el venezolano sintió molestias en el dedo pulgar de su mano derecha, razón que llevó a que sea sustituido por el manager Carlos Mendoza, quien colocó a Luis Torrens en la receptoría.

 

Mets de Nueva York se beneficia del venezolano

Una noticia que podría afectar seriamente a Mets de Nueva York, equipo que necesita de la presencia del catcher en el mes y medio de temporada que resta para que finalice la temporada regular.

El rendimiento de Francisco Alvarez es bastante positivo desde que regresó a Las Mayores tras estar un tiempo en la filial de los neoyorquinos en Triple A.

Ya son 21 juegos en los que exhibe un promedio al bate de .323, con un OBP de .308 y un OPS de 1.054. Entre sus hits hay seis dobletes, un triple y cuatro cuadrangulares. Además, tiene 13 carreras impulsadas y 14 anotadas.

