Francisco Álvarez conecta cuadrangular para llegar a una cifra redonda en su carrera (+Video)

Aunque los Mets de Nueva York no la están pasando del todo bien en sus últimas presentaciones, una de las buenas noticias de la organización es el presente de Francisco Álvarez. Y es que la producción ofensiva del guatireño no ha parado, ya que cuenta con tres vuelacercas en lo que va de semana.

En esta ocasión castigó a los Marineros de Seattle con una conexión de tres carreras. Sin embargo, al final el conjunto visitante se quedó con el primero de esta serie en el Citi Field tras imponerse con pizarra de 11 a 9.

Álvarez, en modo intratable

Luego de un intenso toma y dame entre Marineros y Mets, Francisco Álvarez tomó su cuarto turno de la noche en la parte baja del octavo episodio. Allí encontró a dos compañeros en circulación, a quienes llevó al home consigo tras disparar un enorme jonrón ante los envíos del relevista Jackson Lowar.

La pelota aterrizó por todo el jardín derecho, a uno 390 pies de distancia. Al final se fue de 4-2 con jonrón, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

Cabe mencionar que, con dicho batazo, el receptor venezolano sumó su hit 200 en su carrera en las Grandes Ligas. En lo que va de temporada 2025 acumula 45, los cuales se suman con los 73 del 2024, los 80 del 2023, y los dos en su año debut en 2022.

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2025