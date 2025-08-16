MLB

Vea cómo le fue a Ronald Acuña Jr. en su regreso a la acción con Bravos (+video)

Los Bravos de Atlanta ganaron en el retorno de la estrella venezolana

Por Neyken Vegas
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 09:53 pm
Vea cómo le fue a Ronald Acuña Jr. en su regreso a la acción con Bravos (+video)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Ronald Acuña Jr. volvió en este viernes, 15 de agosto a la acción con los Bravos de Atlanta, después de dos semanas en la lista de lesionados y por ende, es importante repasar, cómo le fue al jardinero criollo.

Los Bravos protagonizaron un desafío cerrado, en el cual terminaron imponiéndose a los Guardianes de Cleveland por blanqueo 2-0, en un duelo donde el "Abusador estuvo apagado, como la mayoría de los bateadores en ambas ofensivas.

¿Cómo le fue a Ronald Acuña en este jornada?

El oriundo de La Sabana fue alineado como titular, siendo el jardinero derecho y tercer bate de su equipo. No obstante, no pudo conectar incogibles en cuatro apariciones al plato, yéndose de 3-0, con un pasaporte.

Además, Acuña protagonizó una jugada polémica cuando se embasó, motivado a que posteriormente Marcell Ozuna bateó un rodado lento a segunda y de acuerdo a la apreciación del umpire de la intermedia, Ronald buscó entorpecer al camarero y por ende, lo hicieron out por interferencia.

Así quedan los números generales de Ronald Acuña en el 2025:

A pesar de este discreto regreso, la "Bestia" sigue exhibiendo estadísticas sobresalientes en el presente campeonato y espera seguir ayudando a su novena, buscando principalmente mantenerse sano.

  • Turnos: 199
  • AVG: .302
  • H: 60
  • 2B: 9
  • 3B: 1
  • HR: 14
  • CI: 26
  • CA: 48
  • BR: 4.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Luis Arráez Vinotinto Shoei Ohtani MotoGP
Viernes 15 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB