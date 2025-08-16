Estos dos lanzadores venezolanos se ubican en el Power Ranking de los latinos (+lista)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque buena parte de los lanzadores venezolanos han tenido problemas en esta temporada de la gran carpa, principalmente por las molestias físicas, hay dos brazos que están haciendo un gran trabajo y de hecho, se ganaron un puesto dentro del top 10 del Power Ranking de los pitchers latinoamericanos.

Estos dos criollos, son Robert Suárez, quien se ubica en el puesto número siete de este listado y Jesús Luzardo, abridor zurdo que está en la casilla número nueve. El dominicano Christopher Sánchez, es quien lidera esta lista según la MLB.

Robert Suárez:

El experimentado lanzallamas vive una temporada espectacular y es líder en todas Las Mayores en juegos salvados, con 33 candados colocados y está bastante cerca de su tope personal (36). A continuación sus números:

J: 53

G: 4

P: 4

JS: 33

K: 53

IL: 51.1

EFEC: 3.16

Whip: 1.01.

Jesús Luzardo:

Por su parte, Jesús Luzardo, añadió un sweeper a su repertorio en esta zafra que está resultando letal, para sus oponentes y alcanzó una marca personal en juegos ganados, siendo de los mejores en la rotación de los Phillies de Philadelphia. Estas son sus estadísticas generales:

A: 25

G: 11

P: 6

K: 158

IL: 139.0

EFEC: 4.21

Whip: 1.34.

Power Ranking de lanzadores Latinoamericanos: