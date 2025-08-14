Shohei Ohtani lanzó y bateó pero los Dodgers volvieron a caer ante Los Angels (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de Grandes Ligas, Shohei Ohtani, salió este miércoles sin decisión en la derrota de los Dodgers ante su rival de patio Los Ángeles Angels, seis (6) carreras por cinco (5). Encuentro que se disputó en la casa del conjunto celestial ante 44.893 aficionados.

Así le fue

Ohtani trabajó por espacio de 4.1 tercios de entradas, en los que permitió cinco imparables, cuatro carreras limpias, no otorgó un boleto y ponchó a siete. Durante su actuación, el serpentinero realizó 80 pitcheos, 50 de ellos en la zona de strike y 30 malos.

El diestro utilizó la recta de cuatro costuras en 32 oportunidades, 24 veces el sweeper, 10 veces el slider, siete veces el sinker, tres curvas, tres splitter y un cutter; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 71 y las 101 millas por hora.

Los números de Shohei Ohtani

Hasta la fecha, Shohei Ohtani se encuentra sin victorias ni derrotas con una efectividad de 3.47 en nueve aperturas; ha permitido 21 imparables, nueve carreras limpias, dos cuadrangulares, otorgado cinco boletos y ponchado a 32 rivales. Los contrarios conectan para .236.

Su anterior salida, ante los Cardenales de San Luis, el diestro trabajó por espacio de cuatro entradas, en los que permitió dos imparables, una carrera limpia, no otorgó boletos y ponchó a ocho.