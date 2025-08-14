Shohei Ohtani y César Tovar coinciden en una curiosa lista en la historia de la MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Son contados los peloteros que se han caracterizado por su versatilidad en la historia de las Grandes Ligas. En la era moderna, el nombre de Shohei Ohtani resalta por encima del resto, pues su capacidad para batear y lanzar es casi única. Pero si tenemos que hablar del verdadero 'Señor Versatilidad' en el mundo del beisbol, ahí tiene que entrar César Tovar.

El caso del japonés es bastante especial, y muy conocido por los fanáticos actuales. Ya todos saben de primera mano el peligro que representa cuando se para en el cajón de bateo, mientras que a su versión desde el montículo todavía le falta pulir algunos detalles para volver a ser de élite.

Por su parte, el venezolano fue otro nivel en su momento, por allá en las décadas de los sesenta y setenta. Y es que el caraqueño ha sido de los pocos jugadores que ha demostrado verdadera versatilidad para defender las nueve posiciones dentro del terreno de juego, algo que sin duda es toda una proeza.

Tovar y Ohtani, dos leyendas del beisbol

La temporada 2025 se está convirtiendo en una de las más importantes en la carrera de Shohei Ohtani, ya que está marcando su regreso como lanzador. Recordemos que antes de llegar a los Dodgers de Los Ángeles, en 2024, tuvo que hacerse una cirugía de reparación del ligamento colateral cubital (UCL) en su codo derecho.

Si bien se mantuvo desde entonces como bateador designado, no fue sino hasta el pasado 16 de junio cuando retomó sus labores como pitcher. De hecho, en la jornada de este miércoles cumplió con su novena presentación del año.

Justamente, el japonés comparte con otros tres peloteros una curiosa lista en la historia de las Mayores desde 1900. Y es que tanto él como César Tovar, Al Dark y Jim Jones han sido los únicos en ser lanzadores abridores y a su vez primer bate de sus equipos durante un encuentro.

En el caso del venezolano, hay que mencionar que solo vio acción como pitcher en una ocasión en su carrera, y fue el 22 de septiembre de 1968 contra Oakland. En aquel entonces, defendiendo a Minnesota, actuó solo en el primer episodio en el que no permitió hits, regaló una base por bolas y ponchó a un rival.